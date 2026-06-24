- Плотно надавите на блок измерения, чтобы извлечь его из резинового корпуса (рис. 1)
- Убедитесь, что на блоке измерения нет капель воды; в противном случае вытрите их бумажным полотенцем
- Выкрутите 4 винта с помощью небольшой отвертки и снимите крышку отсека с батареями (рис. 2)
- Аккуратно извлеките разряженные батарейки и вставьте новые (две LR44 монетного типа).
- Закрутите винты и закройте таким образом крышку отсека с батареями.
- Установите блок измерения назад в резиновый корпус.
Примечание. Используйте только рекомендуемые типы батарей и убедитесь в правильной сборке устройства перед использованием.