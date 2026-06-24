Служба поддержки Philips

Цвет кольца индикатора очистителя воздуха не меняется

Цвет кольца индикатора качества воздуха на очистителе воздуха Philips может не меняться по нескольким причинам. Подробнее об этом читайте здесь.

Примечание. Все изображения ниже являются общими представлениями; между конкретными устройствами могут существовать различия.