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Служба поддержки Philips

Моя зубная щетка Sonicare слишком сильно вибрирует

Опубликован в 05 August 2023

Мощные вибрации могут быть непривычны вам, если вы впервые пользуетесь электрической зубной щеткой. Это нормально, если вы чувствуете, что щетка вибрирует сильнее, чем ручная. 

Функция EasyStart

Некоторые модели располагают функцией EasyStart. Эта функция постепенно повышает уровень вибрации в течение первых 14 сеансов чистки. Она позволяет привыкнуть к вибрации щетки. 

Все еще слишком мощная?

  • Можно снизить уровень интенсивности. 

  • Некоторые режимы чистки используют разные режимы интенсивности. Можно изменить режим чистки.  

Не все модели располагают функцией интенсивности. Информацию по настройке уровня интенсивности см. в инструкции по эксплуатации. 

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Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует
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