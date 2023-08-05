Служба поддержки Philips

Моя зубная щетка Sonicare слишком сильно вибрирует

Мощные вибрации могут быть непривычны вам, если вы впервые пользуетесь электрической зубной щеткой. Это нормально, если вы чувствуете, что щетка вибрирует сильнее, чем ручная.