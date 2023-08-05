Мощные вибрации могут быть непривычны вам, если вы впервые пользуетесь электрической зубной щеткой. Это нормально, если вы чувствуете, что щетка вибрирует сильнее, чем ручная.
Можно снизить уровень интенсивности.
Некоторые режимы чистки используют разные режимы интенсивности. Можно изменить режим чистки.
Не все модели располагают функцией интенсивности. Информацию по настройке уровня интенсивности см. в инструкции по эксплуатации.
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