В зависимости от модели зубной щетки на ней можно регулировать уровень интенсивности.
- Серии 3000–4000, ProtectiveClean 4100–4300, серия 5500: Выберите между низкой и высокой интенсивностью, один раз нажав кнопку питания для включения зубной щетки, а затем нажав ее повторно в течение 2 секунд, чтобы изменить интенсивность. Обратите внимание, что при первом включении зубной щетки на ней по умолчанию выбрана низкая интенсивность.
- ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500, серии 6100–6700: При установке соответствующей умной насадки на ручку автоматически включается рекомендуемый режим интенсивности. Если вы хотите изменить уровень интенсивности, вы можете сделать это с помощью кнопки выбора режима/интенсивности во время чистки зубов. Интенсивность нельзя изменить, если зубная щетка выключена или ее работа приостановлена.