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Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco не включается

Если кофемашина Philips/Saeco не включается, ниже вы найдете возможные причины и способы самостоятельного решения проблемы.

Главный выключатель на задней панели не установлен в положение ON (Вкл.)

Большинство эспрессо-кофемашин Philips/Saeco оснащены выключателем с двумя положениями — ON (Вкл.) и OFF (Выкл.). Он расположен на задней панели устройства. Перед использованием кофемашины убедитесь, что этот выключатель установлен в положение ON (Вкл.).

Сетевой шнур не подключен должным образом

Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в устройство и подключен к действующей розетке электросети. Если это не помогло, попробуйте подключить устройство к другой розетке.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с эспрессо-кофемашиной, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

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