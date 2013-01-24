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Если блендер Philips не включается, это может происходить по нескольким причинам. Узнайте, как устранить данную проблему.
Ваш блендер не включится, если установлена блокировка. Установите кувшин блендера в нужное положение, чтобы разблокировать прибор.
Для этого убедитесь, что вы повернули кувшин блендера, мельничку, измельчитель или стакан по часовой стрелке до щелчка.
А этом случае блендер Philips был отключен по причине срабатывания защиты от перегрева. Такое может произойти при обработке слишком плотных ингредиентов.
Отключите блендер и отсоедините его от электросети. Дайте прибору остыть до комнатной температуры. Затем можно повторно подключить прибор к розетке электросети и включить его.
Вы можете почуять специфический запах, однако не волнуйтесь — блендер Philips безопасен для использования.