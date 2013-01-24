А этом случае блендер Philips был отключен по причине срабатывания защиты от перегрева. Такое может произойти при обработке слишком плотных ингредиентов.



Отключите блендер и отсоедините его от электросети. Дайте прибору остыть до комнатной температуры. Затем можно повторно подключить прибор к розетке электросети и включить его.



Вы можете почуять специфический запах, однако не волнуйтесь — блендер Philips безопасен для использования.

