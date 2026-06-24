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Служба поддержки Philips

Кухонный комбайн Philips не работает с блендером

Опубликован в 24 June 2026

Если кухонный комбайн Philips не работает с блендером, узнайте здесь, что можно сделать для решения проблемы.

Если блендер установлен неправильно, может не произойти разблокировка встроенного фиксатора и устройство не будет работать.

Для правильной установки блендера выполните следующие действия.

1) Поверните ножевой блок на кувшине блендера.

2) Установите кувшин блендера на блок электродвигателя и поверните по часовой стрелке для фиксации.

3) При правильной установке кувшина вы почувствуете или услышите щелчок. Встроенный фиксатор разблокирован.

Выступ на нижней части кувшина не может привести в действие фиксатор блокировки электродвигателя, потому что сломан.

Новый кувшин (CP9099) можно приобрести в нашем интернет-магазине.

Кувшин не может привести в действие фиксатор, потому что фиксатор блокировки электродвигателя поврежден.

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