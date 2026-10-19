Выберите кофе и начните приготовление. После приготовления половины чашки воды отключите кофемашину от электросети.
Дайте раствору для удаления кофейного масляного налета поработать не менее 15 минут. Снова подключите устройство к розетке электросети и включите его. Машина начнет нагреваться и автоматически запустит цикл промывки.
Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу.
Тщательно промойте варочную группу проточной водой.
Установите варочную группу обратно и поставьте чашку под носик подачи кофе.
Снова выберите функцию приготовления предварительно молотого кофе и не добавляйте молотый кофе.
Выберите кофе и начните приготовление. Кофемашина начнет подавать воду. Повторите этот шаг дважды.
Откройте сервисную дверцу и снимите варочную группу.
Положите таблетку для удаления кофейного масляного налета в чашку и залейте ее 150 мл горячей воды. Дождитесь полного растворения таблетки.
Используйте раствор для удаления кофейного масляного налета, чтобы очистить фильтр варочной группы. Для очистки фильтра используйте мягкую губку или щетку.
После очистки оставьте раствор на 15 минут.
Через 15 минут тщательно промойте варочную группу проточной водой.
Вставьте варочную группу обратно в кофемашину.
Play Pause
Для эффективной очистки рекомендуется использовать только таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips.
Если в меню вашей кофемашины есть кнопка Clean (Очистка), следуйте указанным ниже инструкциям или посмотрите видео.
Включите кофемашину.
Коснитесь значка очистки и выберите Brew group clean (Очистка варочной группы) с помощью стрелок вверх и вниз.
Коснитесь "OK" и следуйте инструкциям на экране.
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