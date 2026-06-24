Служба поддержки Philips
Не могу открыть пылесборник Philips SpeedPro (Max)
Опубликован в 24 June 2026
Если вы не можете открыть пылесборник пылесоса Philips SpeedPro (Max), скорее всего, это можно легко исправить. Узнайте, как решить проблему самостоятельно.
- При открытии пылесборника SpeedPro (Max) выполняйте следующее.
- Нажмите кнопку отсоединения в верхней части SpeedPro (Max), чтобы отсоединить пылесборник. Извлеките пылесборник.
- Откройте крышку пылесборника.
- Вытряхните мусор из пылесборника в мусорное ведро.
- Установите крышку пылесборника на место. Если она установлена правильно, прозвучит щелчок (см. рис. 4).
- Установите пылесборник на место. Если он установлен правильно, прозвучит щелчок.
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