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Служба поддержки Philips

Не могу открыть пылесборник Philips SpeedPro (Max)

Опубликован в 24 June 2026
Если вы не можете открыть пылесборник пылесоса Philips SpeedPro (Max), скорее всего, это можно легко исправить. Узнайте, как решить проблему самостоятельно.
При открытии пылесборника SpeedPro (Max) выполняйте следующее.
  1. Нажмите кнопку отсоединения в верхней части SpeedPro (Max), чтобы отсоединить пылесборник. Извлеките пылесборник.
  2. Откройте крышку пылесборника.
  3. Вытряхните мусор из пылесборника в мусорное ведро.
  4. Установите крышку пылесборника на место. Если она установлена правильно, прозвучит щелчок (см. рис. 4).
  5. Установите пылесборник на место. Если он установлен правильно, прозвучит щелчок.
Открытие крышки пылесборника в пылесосе Philips SpeedPro Max
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