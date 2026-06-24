Пылесос Philips SpeedPro (Max) плохо скользит по ковру
Опубликован в 24 June 2026
Если насадка пылесоса Philips SpeedPro (Max) плохо скользит по ковру, узнайте здесь, что можно сделать для решения проблемы.
Для очистки ковров с длинным ворсом на пылесосе Philips SpeedPro (Max) рекомендуется устанавливать самый низкий уровень (уровень 1).
Более высокие уровни обеспечивают слишком сильную мощность всасывания, что препятствует легкому скольжению прибора.
Как правило, очищать ковры с помощью пылесоса Philips SpeedPro (Max) сложнее под определенными углами.
Если у вас возникают трудности при очистке ковра в определенном направлении, меняйте направление движения до тех пор, пока не найдете подходящий угол, обеспечивающий оптимальное скольжение. Также можно понизить угол трубки, чтобы насадка лучше скользила по ковру.
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