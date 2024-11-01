Это можно сделать следующим образом:

Снимите щетку, нажав на кнопку отсоединения.

Рукой снимите волосы и шерсть с щетки.

Совет. Обрежьте колтуны из волос ножницами (см. рис. A ниже).

Поместите щетку на место.



Если код ошибки не устранен после очистки роликовой щетки, свяжитесь с нами для получения дальнейшей поддержки.