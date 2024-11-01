Код ошибки на Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max
Опубликован в 27 октября 2022 г.
Ниже представлена информация о том, что означают коды ошибок беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max.
Код ошибки E4 (в перевернутом положении выглядит как h3) означает, что роликовая щетка пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max засорилась.
Чтобы устранить проблему, отключите беспроводной пылесос, осмотрите роликовую щетку и очистите ее от мусора, например волос, шерсти, грязи и пыли. Чтобы решить проблему, выключите беспроводной пылесос, осмотрите роликовую щетку и удалите с нее мусор, например волосы, шерсть, грязь и пыль.
Это можно сделать следующим образом:
Снимите щетку, нажав на кнопку отсоединения.
Рукой снимите волосы и шерсть с щетки.
Совет. Обрежьте колтуны из волос ножницами (см. рис. A ниже).
Поместите щетку на место.
Если код ошибки не устранен после очистки роликовой щетки, свяжитесь с нами для получения дальнейшей поддержки.
Код ошибки E6 (в перевернутом положении выглядит как 93) означает, что адаптер пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max обесточен.
Чтобы устранить проблему, убедитесь, что зарядный диск (магнит) правильно присоединен, а адаптер беспроводного пылесоса правильно вставлен в розетку электросети. Если прибор все еще не работает, свяжитесь с нами.
Код ошибки E7 (в перевернутом положении выглядит как L3) означает, что используется несовместимый адаптер. Используйте только адаптер, который входил в комплект поставки вашего беспроводного пылесоса. Если и совместимый адаптер не работает, свяжитесь с нами.
Код ошибки SE (5E или 35, если смотреть с другой стороны) может появляться по нескольким причинам.
Сначала убедитесь, что беспроводной пылесос Philips SpeedPro Max заряжается, используется или хранится в диапазоне рабочих температур.
При температуре ниже 5 или выше 40 градусов Цельсия:
Отсоедините устройство от зарядного устройства и отнесите его в комнату, температура в которой находится в диапазоне 5–40 градусов Цельсия. Оставьте устройство на несколько минут, чтобы оно адаптировалось к температуре среды, и попробуйте повторно воспользоваться им. Если устранить код ошибки не удалось, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Если решение выше неприменимо или не помогло устранить проблему, возможно, возникла механическая неисправность пылесоса. Для получения помощи свяжитесь с нами.