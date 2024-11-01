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Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare

Опубликован в 15 апреля 2024 года
Если чистящая насадка выпадает из ручки зубной щетки, советы по устранению неисправностей, представленные ниже, помогут вам найти решение этой проблемы.

Мы рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему.

Если чистящая насадка выпала из ручки зубной щетки, убедитесь, что она установлена должным образом. 

  1. Удерживайте чистящую насадку щетинками в том же направлении, что и кнопки на вашей зубной щетке.
  2. Надавите на насадку, чтобы установить ее в ручку зубной щетки до щелчка.

Небольшой зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки является необходимым. Чистящей насадке необходимо пространство для создания вибраций необходимой мощности.

  • Чистящая насадка зубной щетки Sonicare
  • Brush head gap
  • Чистящая насадка зубной щетки Sonicare
  • Brush head gap
    • Убедитесь, что в нижней части насадки и вокруг металлического стержня отсутствует мусор. Ее можно очистить теплой водой или мягкой тканью.
    Рекомендуется использовать только оригинальные чистящие насадки Philips. Чистящие насадки других производителей могут иметь другой размер и выпадать из ручки. 
    Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем запросить ремонт или замену вашей зубной щетки.
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