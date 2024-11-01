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Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare

Если чистящая насадка выпадает из ручки зубной щетки, советы по устранению неисправностей, представленные ниже, помогут вам найти решение этой проблемы.



Мы рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему.