Пылесос Philips AquaTrio издает громкие или странные звуки/
Существует несколько причин, по которым пылесос Philips AquaTrio издает громкие или необычные звуки. Далее описаны варианты решения этой проблемы для конкретных моделей пылесоса.
1. AquaTrio серии 9000
Если пылесос Philips AquaTrio серии 9000 издает громкие или необычные звуки, это может быть вызвано следующими причинами:
Система сухой уборки Заблокирован поток воздуха Поток воздуха может частично блокироваться при попадании постороннего предмета в прибор. На вращающуюся щетку могут налипать волосы или другие предметы. Перед тем как продолжить уборку, проверьте, нет ли на пылесосе посторонних предметов, и удалите их. Посторонние предметы могут также попасть внутрь пылесборника и блокировать цилиндр. Проверьте цилиндр на наличие посторонних предметов и удалите их.
Используется другой аксессуар При установке другого аксессуара на место обычного можно наблюдать изменение шума, издаваемого пылесосом Philips. Снимите аксессуар и проверьте, сохраняется ли необычный шум. Если необычный звук отсутствует, не волнуйтесь — это не является неисправностью.
Фильтр засорился или установлен неправильно Если фильтр пылесоса Philips засорился, он может издавать необычный звук. Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия по очистке фильтра (см. изображения ниже):
1. Снимите корпус фильтра с пылесборника (см. рис. a1). Откройте корпус фильтра и извлеките губчатый фильтр (см. рис. a2). 2. Встряхните губчатый фильтр над мусорным контейнером, чтобы удалить с его поверхности слой пыли. Затем промойте губчатый фильтр под струей воды и сожмите, чтобы удалить воду (см. рис. a3) Примечание. Блок фильтра состоит из корпуса и губчатого фильтра. Не допускайте намокания корпуса фильтра во время очистки. 3. Очистите корпус фильтра влажной тканью (см. рис. a4) Примечание. Не очищайте белый материал корпуса фильтра пылесосом, щеткой, водой или чистящим средством. Это приведет к повреждению материала. 4. Обязательно дождитесь полного высыхания губчатого фильтра, прежде чем снова поместить его в корпус фильтра. Установите корпус фильтра с губчатым фильтром обратно в пылесборник. Подсоедините ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику (см. рис. a5) Примечание. Не подсоединяйте ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику, если в нем не установлен корпус фильтра (с губчатым фильтром).
Также странный шум может возникать, если фильтр установлен неправильно. Установите корпус фильтра с губчатым фильтром обратно в пылесборник
Пылесборник заполнен Когда пылесборник пылесоса Philips заполнен, это может привести к появлению необычного звука. Чтобы очистить пылесборник, выполните следующие действия. Рекомендуется регулярно очищать пылесборник и следить за тем, чтобы уровень пыли не превышал отметку "Max". Это предотвратит ускоренное засорение фильтра (см. рис. b1). 1. Нажмите кнопку, чтобы отсоединить ручной пылесос 3-в-1 от пылесборника (см. рис. b2). 2. Снимите корпус фильтра с пылесборника (см. рис. b3). 3. Вытряхните пыль из пылесборника в мусорное ведро (см. рис. b4). 4. Установите корпус фильтра на пылесборник (см. рис. b5). Примечание. Перед установкой крышки на пылесборник убедитесь, что пылесборник полностью сухой. На его высыхание уходит примерно 24 часа. 5. Подсоедините ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику. Сначала подсоедините заднюю часть, а затем зафиксируйте переднюю часть до щелчка (см. рис. b6).
Выполните следующие действия по очистке пылесборника (см. рисунки ниже): 1. Снимите корпус фильтра с губчатым фильтром в сборе (см. рис. c1). 2. Вытряхните пыль из пылесборника в мусорное ведро (см. рис. c2). 3. Промойте внутреннюю часть пылесборника и циклонный фильтр под струей воды (см. рис. c3). Примечание. Запрещается мыть пылесборник в посудомоечной машине! 4. Полностью просушите пылесборник и циклонный фильтр (см. рис. c4). 5. Установите корпус фильтра с губчатым фильтром обратно на просушенный пылесборник (см. рис. c5). 6. Снова подсоедините ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику (см. рис. c6). Примечание. Не подсоединяйте ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику, если в нем не установлен корпус фильтра (с губчатым фильтром).
Электродвигатель поврежден Если ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, возможно, поврежден электродвигатель пылесоса Philips. В этом случае обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Система сухой и влажной уборки Вокруг одного или обоих электродвигателей могут налипнуть волосы или другие предметы. Снимите щетки из микрофибры, проверьте, нет ли на электродвигателях посторонних предметов, и удалите их.
Если ни один из вышеперечисленных вариантов не решил проблему, и ваш пылесос по-прежнему издает звук, возможно, он неисправен. В этом случае свяжитесь с нами.
2. AquaTrio Pro и 3 AquaTrio
Существует несколько причин, по которым пылесос Philips AquaTrio (Pro) издает громкие или необычные звуки. Узнайте далее, как решить эту проблему.
Включен мощный двигатель AquaTrio (Pro) Пылесос Philips AquaTrio (Pro) оснащен очень мощным двигателем, что делает его громче других пылесосов.
В насадке застрял предмет В пылесос мог попасть посторонний предмет (например, небольшой камешек), который застрял в насадке, что и привело к появлению дребезжащего шума. Откройте крышку насадки и удалите застрявший предмет.
Износ щеток При износе щеток пылесос AquaTrio (Pro) может издавать более громкий звук, чем обычно. В этом случае замените щетки. Примечание. Щетки пылесоса AquaTrio (Pro) следует заменять каждые 6 месяцев.
Техническая неисправность пылесоса Если ни один из вышеперечисленных вариантов не решил проблему, и ваш пылесос по-прежнему издает звук, возможно, он неисправен. В этом случае свяжитесь с нами.
Щетки изношены
Когда щетки пылесоса AquaTrio изнашиваются, пылесос начинает издавать более громкий звук, чем обычно. В этом случае следует произвести замену щеток.
Номер щеток для пылесоса AquaTrio по каталогу: FC8054
Обратите внимание, что следует производить замену щеток пылесоса AquaTrio раз в 6 месяцев.
Устройство неисправно
Если рекомендации выше не помогли устранить неполадку и пылесос продолжает издавать шум, возможно, устройство неисправно.