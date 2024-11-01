Пылесос Philips AquaTrio издает громкие или странные звуки
Опубликован в 9 января 2023 года
Существует несколько причин, по которым пылесос Philips AquaTrio издает громкие или необычные звуки. Далее описаны варианты решения этой проблемы для конкретных моделей пылесоса.
Если пылесос Philips AquaTrio серии 9000 издает громкие или необычные звуки, это может происходить по нескольким причинам.
Только пылесос Волосы и другой мусор скопились вокруг вращающейся щетки Убедитесь, что на щетке нет мусора и при необходимости удалите его (см. рис. a) 1. Потяните вниз блокирующий рычаг на боковой стороне светодиодной насадки (1) и снимите вращающуюся щетку со светодиодной насадки (2). 2. Удалите запутавшиеся волосы и нитки рукой с вращающейся щетки или проведите лезвием ножниц через прорезь на вращающейся щетке, чтобы удалить волосы и нитки, скопившиеся вокруг щетки. 3. Установите вращающуюся щетку обратно на светодиодную насадку (1) и нажмите на блокирующий рычаг, чтобы закрепить щетку в насадке (вы услышите щелчок).
Циклонная камера засорена Убедитесь, что в циклонной камере нет мусора и при необходимости удалите его (см. рис. b) 1. Поверните циклонную камеру по часовой стрелке (1) и извлеките ее из пылесборника (2). 2. Удалите волосы и грязь, которые застряли в циклонной камере и под ней. 3. Установите циклонную камеру (1) и поверните против часовой стрелки (2), чтобы надежно закрепить ее в пылесборнике. Внимание! Убедитесь, что циклонная камера плотно закрыта перед ее установкой в пылесборник. Поворачивайте циклонную камеру до упора, пока она не будет надежно установлена.
Если после проверки указанных выше пунктов пылесос по-прежнему издает звуки, то, возможно, это свидетельствует о технической неисправности. В этом случае свяжитесь с нами.
Конфигурация для сухой + влажной уборки Волосы и мусор могут скопиться вокруг щетки из микрофибры. Убедитесь, что на щетке из микрофибры нет мусора, и при необходимости удалите его (см. рис. c) 1. Выключите прибор и снимите щетки из микрофибры, повернув их против часовой стрелки. Если щетки тяжело снимаются, используйте конец щеточки для очистки, чтобы разблокировать их. 2. Удалите запутавшиеся волосы и другой мусор пальцами или проведите лезвием ножниц через прорезь на вращающейся щетке, чтобы удалить волосы и нитки, скопившийся вокруг щетки.
Примечание. Убедитесь, что станция автоматической очистки и хранения AUTOCLEAN располагается на ровной поверхности, а насадка AquaSpin — в середине поддона.
Если после проверки указанных выше пунктов пылесос по-прежнему издает звуки, то, возможно, это свидетельствует о технической неисправности. В этом случае свяжитесь с нами.
Существует несколько причин, по которым пылесос Philips AquaTrio (Pro) издает громкие или необычные звуки. Узнайте далее, как решить эту проблему.
Включен мощный двигатель AquaTrio (Pro) Пылесос Philips AquaTrio (Pro) оснащен очень мощным двигателем, что делает его громче других пылесосов.
В насадке застрял предмет В пылесос мог попасть посторонний предмет (например, небольшой камешек), который застрял в насадке, что и привело к появлению дребезжащего шума. Откройте крышку насадки и удалите застрявший предмет.
Износ щеток При износе щеток пылесос AquaTrio (Pro) может издавать более громкий звук, чем обычно. В этом случае замените щетки. Примечание. Щетки пылесоса AquaTrio (Pro) следует заменять каждые 6 месяцев.
Техническая неисправность пылесоса Если ни один из вышеперечисленных вариантов не решил проблему, и ваш пылесос по-прежнему издает звук, возможно, он неисправен. В этом случае свяжитесь с нами.