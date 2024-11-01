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Пылесос Philips AquaTrio издает громкие или странные звуки

Существует несколько причин, по которым пылесос Philips AquaTrio издает громкие или необычные звуки. Далее описаны варианты решения этой проблемы для конкретных моделей пылесоса.