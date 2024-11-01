Если аэрогриль Philips издает шум, здесь вы найдете, как самостоятельно решить эту проблему.
Если шум похож на звук быстро вращающихся лопастей вентилятора, это не является неисправностью.
Аэрогриль Philips оснащен вентилятором, охлаждающим внутренние детали во время работы прибора. Уровень шума может достигать 65 дБ (децибел), что сравнимо с уровнем шума, который издает обычный пылесос.
В этом случае не стоит беспокоиться: аэрогриль исправен.
Если шум громче или отличается от звука, который обычно издает вентилятор (например, больше похож на дребезжание или скрежет), это означает, что какая-либо внутренняя деталь аэрогриля Philips плохо закреплена.
В этом случае обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.