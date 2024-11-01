Если ваше приложение HomeID часто прекращает работу, попробуйте следующие варианты в представленном порядке: 1. Закройте и повторно откройте приложение HomeID. 2. Убедитесь, что установлена последняя версия приложения HomeID. Проверьте наличие приложений в App Store. 3. Перезагрузите телефон. 4. Очистите кэш телефона (Настройки / HomeID / Очистить кэш) 5. В качестве крайней мере можно удалить приложение HomeID и установить его заново. Если ни одно из решений выше не помогло вам устранить проблему, свяжитесь с местной Службой поддержки клиентов Philips.