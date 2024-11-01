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Служба поддержки Philips

Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем

Опубликован в 20 февраля 2024 года
Если ваше приложение HomeID часто прекращает работу, попробуйте следующие варианты в представленном порядке: 
1. Закройте и повторно откройте приложение HomeID. 
2. Убедитесь, что установлена последняя версия приложения HomeID. Проверьте наличие приложений в App Store. 
3. Перезагрузите телефон.
4. Очистите кэш телефона (Настройки / HomeID / Очистить кэш)
5. В качестве крайней мере можно удалить приложение HomeID и установить его заново.
Если ни одно из решений выше не помогло вам устранить проблему, свяжитесь с местной Службой поддержки клиентов Philips.
 
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