Щетка Sonicare перестала заряжаться

Опубликован в 27 августа 2024 года
Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия. 

Если ваша зубная щетка не заряжается, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.

Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему. 
Зарядные устройства для всех зубных щеток Sonicare отличаются и не совместимы с другими моделями Sonicare. Рекомендуем заряжать зубную щетку с помощью оригинального зарядного устройства, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки.

Примечание. Если вы находитесь в Китае и купили свою зубную щетку до 1 сентября 2024 года, позвоните на номер 4008 800 008 для получения поддержки.

Ваша зубная щетка не заряжается при подключении к сети? Возможно, розетка электросети не работает. Попробуйте использовать для зарядки другую розетку.
 

Осмотрите адаптер зарядки или сетевой кабель на предмет повреждений. В случае наличия каких-либо повреждений адаптера или кабеля немедленно прекратите их использование. Приобретите замену в нашем интернет-магазине.

Если вы используете зарядную станцию, панель или стакан, убедитесь, что зубная щетка расположена по центру зарядного устройства. Зубная щетка издаст два коротких звуковых сигнала либо загорится индикатор состояния аккумулятора — это означает, что зубная щетка корректно установлена на зарядную станцию.

Убедитесь, что зарядное устройство не стоит на металлической поверхности и возле других зарядных устройств, поскольку это может образовывать помехи при зарядке.
Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем запросить ремонт или замену вашей зубной щетки. 

