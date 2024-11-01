Если ваша зубная щетка не вибрирует или не включается, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.
Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему.
Возле кнопки питания могут скапливаться остатки зубной пасты. В результате кнопка питания может залипать, что будет препятствовать включению устройства. Рекомендуем очищать кнопку питания и область вокруг нее влажной тканью.
Если аккумулятор зубной щетки заряжен не полностью, для вибрации зубной щетки может потребоваться больше мощности. Рекомендуем заряжать аккумулятор в течение не менее 24 часов. Чтобы избежать этого, вы можете всегда оставлять зубную щетку в зарядном устройстве.
Если вы не пользовались зубной щеткой в течение месяца или дольше, аккумулятор мог полностью разрядиться. Установите ручку в зарядное устройство. Аккумулятор заряжается, однако для подсветки индикатора может потребоваться несколько минут. Рекомендуем заряжать аккумулятор зубной щетки в течение не менее 24 часов.
Попробуйте использовать для зарядки зубной щетки другую розетку. Неисправный источник питания может быть причиной невозможности зарядки зубной щетки. В некоторых странах розетки в ванной комнате имеют защитную функцию, при срабатывании которой на розетку перестает подаваться питание. Убедитесь, что розетка является рабочей, прежде чем заряжать от нее зубную щетку.
Если ваша зубная щетка включается, и на ней горят индикаторы состояния аккумулятора, однако она не вибрирует, повреждены ее внутренние компоненты. Рекомендуем перейти на сайт и запросить услугу ремонта или замены.
Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем связаться с нами.