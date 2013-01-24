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Если качество молочной пены из кофемашины Philips/Saeco не соответствует вашим ожиданиям, следуйте этим советам для самостоятельного решения проблемы.
Качество вспенивания молока может зависеть от его температуры. Рекомендуем всегда использовать холодное молоко из холодильника, чтобы получать самую лучшую молочную пену.
Во избежание попадания воздуха и получения качественной молочной пены необходимо использовать достаточное количество молока. Чтобы улучшить качество пены, попробуйте увеличить количество молока.
Количество молочной пены и ее качество зависит от типа молока. Рекомендуется использовать молоко одного из следующих типов: