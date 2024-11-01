Служба поддержки Philips

Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается

Если вы столкнулись с проблемой слипания соски или ее втягивания в бутылочку, возможно, заблокирован или слипся антиколиковый клапан. Ниже приведена дополнительная информация и инструкции по устранению этой проблемы.

Но сначала нам необходимо узнать, какой тип соски вы используете: Natural или Natural Response.

