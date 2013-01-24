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Если на эспрессо-кофемашине Philips горит предупреждающий индикатор, при этом устройство не отключается, на изображении ниже вы найдете решение проблемы.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что резервуар для воды почти пуст или не установлен.
Чтобы устранить проблему, извлеките резервуар для воды и наполните его водой до отметки Max. Убедитесь, что резервуар для воды достаточно глубоко вставлен в кофемашину; индикатор должен погаснуть.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что контейнер для кофейной гущи заполнен, и его необходимо опустошить.
Для устранения этой проблемы убедитесь, что кофемашина ВКЛЮЧЕНА во время очистки контейнера для кофейной гущи. Извлеките поддон для капель и очистите контейнер для кофейной гущи. Установите все детали на место.
Если горит этот предупреждающий индикатор, значит контейнер для кофейной гущи/поддон для капель установлен неправильно либо открыта сервисная дверца.
Для устранения проблемы должным образом установите контейнер для кофейной гущи и поддон для капель и проверьте, что они расположены корректно. Извлеките резервуар для воды и убедитесь, что сервисная дверца закрыта.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что варочная группа не установлена, установлена неправильно или заблокирована.
Для решения проблемы выполните следующие действия:
Примечание. Если вы обнаружили в контейнере для кофейной гущи сухой молотый кофе, в варочной группе было слишком много молотого кофе, и он просыпался. Для приготовления предварительно молотого кофе возьмите одну полную ложку кофе и засыпьте кофе в отделение с крышкой на верхней панели устройства.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что в кофемашину попал воздух. Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
Если это не помогло устранить проблему, выполните следующие действия:
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что необходимо выполнить замену/установку фильтра AquaClean, а также включить его.
Подробные пошаговые инструкции по установке и включению фильтра AquaClean см. в руководстве по эксплуатации или в видеоруководстве ниже.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что необходимо выполнить очистку кофемашины от накипи.
Подробные пошаговые инструкции по очистке кофемашины от накипи см. в руководстве по эксплуатации или в видеоруководстве ниже.
Если мигают все предупреждающие индикаторы, это означает, что вам необходимо выполнить сброс кофемашины. Для этого выполните следующие действия:
Примечание. Если индикаторы продолжают мигать, проблема может быть связана с перегревом кофемашины. Выключите устройство, подождите 30 минут и повторно включите его. Если индикаторы продолжают мигать, обратитесь в местный центр поддержки потребителей.