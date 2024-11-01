Индикатор Wi-Fi отключен

- Кофемашина не подключена к домашней сети Wi-Fi (не выполнена первоначальная настройка Wi-Fi).

- Модуль Wi-Fi на кофемашине отключен.

- Проблема с подключением к домашней сети Wi-Fi.

- Подключение к домашней сети Wi-Fi прервано, поскольку был установлен другой маршрутизатор домашней сети либо были изменены имя/пароль сети.

- Слишком большое расстояние между кофемашиной и маршрутизатором.



Индикатор Wi-Fi горит

- Настройка Wi-Fi была выполнена, и кофемашина подключена к домашней сети Wi-Fi.



Индикатор Wi-Fi продолжает гореть после выключения кофемашины.

- Для обновления устройства модуль Wi-Fi должен быть активен, что отражает горящий индикатор Wi-Fi.



Индикатор Wi-Fi мигает

- Кофемашина находится в режиме настройки Wi-Fi. Кнопки на кофемашине не работают.

- Если кофемашина уже была подключена к сети, мигающий индикатор означает, что устройство пытается повторно подключиться к домашней сети Wi-Fi.

- Если кофемашина подключена к сети Wi-Fi, медленное мигание индикатора означает, что выполняется обновление встроенного ПО устройства. Обновление может занять несколько минут; во время обновления функции кофемашины будут заблокированы.