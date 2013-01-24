Кофемашина Philips уведомляет о необходимости очистки от накипи после установки фильтра AquaClean
Существует несколько причин, почему кофемашина Philips может уведомлять вас о необходимости выполнить очистку от накипи после установки фильтра AquaClean. Возможные решения см. ниже. Обратите внимание! Важно отметить, что если вы уже используете фильтр для воды AquaClean, в определенный момент после 8 циклов фильтрации вам все равно необходимо провести очистку кофемашины от накипи.
Несвоевременная замена фильтра AquaClean
Когда значок фильтра AquaClean начнет мигать оранжевым светом, это означает, что необходимо заменить фильтр. Пока индикатор мигает, фильтр можно заменить без предварительной очистки кофемашины от накипи. Если фильтр для воды AquaClean не будет заменен, оранжевый индикатор погаснет. В этом случае необходимо сначала очистить кофемашину от накипи, а затем установить новый фильтр для воды. Это необходимо, поскольку перед началом использования фильтра AquaClean кофемашина должна быть очищена от накипи.
Фильтр AquaClean еще не включен
После установки и включения фильтра AquaClean индикатор AquaClean загорится синим цветом, подтверждая, что фильтр для воды AquaClean включен.
Если индикатор AquaClean не горит синим светом, значит, фильтр не работает, и его необходимо установить и включить. Для этого следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
1. Потрясите фильтр в течение 5 секунд. 2. Поместите фильтр в перевернутом положении в кувшин с холодной водой, немного потрясите/надавите на него и подождите, пока из него не выйдет воздух. 3. Теперь фильтр готов к использованию и может быть установлен в резервуар для воды. 4. Включите кофемашину. 5. Установите фильтр в вертикальном положении, вставив его в крепление для фильтра в резервуаре для воды. Надавите на фильтр так, чтобы он опустился максимально низко. 6. Налейте в резервуар чистую воду до отметки MAX и установите его в кофемашину. 7. Нажмите и удерживайте значок фильтра AquaClean в течение 3 секунд, пока индикаторы не начнут мигать. 8. Поместите емкость под носик подачи горячей воды и нажмите кнопку запуска. Кофемашина начнет подавать теплую воду. 9. По завершении процедуры индикатор фильтра AquaClean загорится синим светом, указывая на то, что фильтр для воды AquaClean включен.
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