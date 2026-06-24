Служба поддержки Philips

Кофемашина Philips уведомляет о необходимости очистки от накипи после установки фильтра AquaClean

Существует несколько причин, почему кофемашина Philips может уведомлять вас о необходимости выполнить очистку от накипи после установки фильтра AquaClean. Возможные решения см. ниже. Обратите внимание! Важно отметить, что если вы уже используете фильтр для воды AquaClean, в определенный момент после 8 циклов фильтрации вам все равно необходимо провести очистку кофемашины от накипи.