Если ваш беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max или SpeedPro Max Aqua всасывает недостаточно мощно, следуйте нашим рекомендациям ниже.
Если на фильтре вашего беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max видна грязь, это может влиять на производительность прибора.
Для оптимальной очистки фильтра выполните следующие действия:
1. Снимите с прибора пылесборник. 2. Извлеките фильтр из-под пылесборника. Примечание. Этот фильтр состоит из обычного фильтра и губчатого фильтра. Обычный фильтр нельзя мыть. Губчатый фильтр можно мыть водой. 3. Отделите губчатый фильтр от обычного фильтра. 4. Промойте губчатый фильтр водой и дайте ему высохнуть. Примечание. Перед установкой в прибор губчатый фильтр должен полностью высохнуть. 5. Очистите обычный фильтр, постучав по нему. 6. Соедините обычный фильтр с губчатым и поместите их обратно в пылесборник.
Под щеткой вашего беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max могут скапливаться грязь и волосы. Это может привести к блокировке роликовой щетки.
Для устранения этой проблемы следуйте рекомендациям по очистке щетки пылесоса, представленным ниже:
1. Выключите прибор. 2. Переверните насадку. 3. Извлеките роликовую щетку, изменив положение специального переключателя (см. изображение 2 ниже). 4. При помощи ножниц удалите волосы, волокна и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки (см. изображение 3 ниже). 5. Вставьте роликовую щетку обратно в насадку (см. изображение 4 ниже).
При заполненном пылесборнике производительность беспроводного пылесоса может снизиться. Для оптимальной работы прибора выполните следующие действия:
1. Отключите прибор и извлеките из него пылесборник. 2. Откройте пылесборник. 3. Очистите пылесборник, выбросив его содержимое в мусорную корзину. 4. Очистите внутреннюю часть пылесборника влажной тканью.
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