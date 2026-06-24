Служба поддержки Philips

Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo всасывает недостаточно мощно

Если ваш беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo или PowerPro Aqua всасывает недостаточно мощно, следуйте нашим рекомендациям ниже, чтобы решить проблему самостоятельно.