Служба поддержки Philips

Дисплей на термометре для воды и воздуха Avent мигает

Если дисплей термометра Philips Avent для воды и воздуха мигает, вам необходимо заменить батарейки. Мигающий дисплей означает, что срок службы батарей подходит к концу, что может привести к неверному измерению температуры. Следуйте инструкциям ниже, чтобы заменить батарейки.