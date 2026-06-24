Дисплей на термометре для воды и воздуха Avent мигает
Опубликован в 24 June 2026
Если дисплей термометра Philips Avent для воды и воздуха мигает, вам необходимо заменить батарейки. Мигающий дисплей означает, что срок службы батарей подходит к концу, что может привести к неверному измерению температуры. Следуйте инструкциям ниже, чтобы заменить батарейки.
Плотно надавите на блок измерения, чтобы извлечь его из резинового корпуса (рис. 1)
Убедитесь, что на блоке измерения нет капель воды; в противном случае вытрите их бумажным полотенцем
Выкрутите 4 винта с помощью небольшой отвертки и снимите крышку отсека с батареями (рис. 2)
Аккуратно извлеките разряженные батарейки и вставьте новые (две LR44 монетного типа).
Закрутите винты и закройте таким образом крышку отсека с батареями.
Установите блок измерения назад в резиновый корпус.
Примечание. Если даже после установки новых батареек дисплей продолжает мигать, повторно извлеките их и вставьте снова.