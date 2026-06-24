Ключевые слова для поиска

Служба поддержки Philips

Дисплей на термометре для воды и воздуха Avent мигает

Опубликован в 24 June 2026

Если дисплей термометра Philips Avent для воды и воздуха мигает, вам необходимо заменить батарейки. Мигающий дисплей означает, что срок службы батарей подходит к концу, что может привести к неверному измерению температуры. Следуйте инструкциям ниже, чтобы заменить батарейки.

  1. Плотно надавите на блок измерения, чтобы извлечь его из резинового корпуса (рис. 1)
  2. Убедитесь, что на блоке измерения нет капель воды; в противном случае вытрите их бумажным полотенцем
  3. Выкрутите 4 винта с помощью небольшой отвертки и снимите крышку отсека с батареями (рис. 2)
  4. Аккуратно извлеките разряженные батарейки и вставьте новые (две LR44 монетного типа).
  5. Закрутите винты и закройте таким образом крышку отсека с батареями.
  6. Установите блок измерения назад в резиновый корпус.

Примечание. Если даже после установки новых батареек дисплей продолжает мигать, повторно извлеките их и вставьте снова.

Другие полезные ссылки

Нужна помощь с продуктом?

Обращение в компанию Philips

Мы всегда рады помочь вам

Обращение в компанию Philips

Мы всегда рады помочь вам

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Поддержка, домашняя страница
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.