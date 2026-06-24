Служба поддержки Philips

Как брить волосы на лице с помощью Philips OneBlade?

И Philips OneBlade, и OneBlade Pro можно использовать для создания аккуратного контура вашей бороды и усов, что придаст вам опрятный вид и сделает ваше лицо гладко выбритым.