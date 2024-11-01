Слишком высокая мощность всасывания может стать причиной дискомфорта, зуда и болевых ощущений при сцеживании. Для комфортного и эффективного сцеживания следует выбрать максимальную, но при этом комфортную для вас мощность всасывания. Чтобы найти это значение, регулируйте мощность на моторном блоке, пока не достигнете максимальной мощности, при которой вы не чувствуете боли, после чего уменьшите мощность на 1–2 уровня.
Максимальная комфортная мощность может меняться от сеанса к сеансу или в зависимости от времени (особенно между днем и ночью), так что стоит отрегулировать настройки, если вы чувствуете боль или дискомфорт.
Если вы ощутили боль при сцеживании, немедленно уменьшите мощность прибора.