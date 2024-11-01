Служба поддержки Philips

Чувствую боль или дискомфорт при сцеживании

Поначалу нормально ощущать небольшое увеличение чувствительности, однако сцеживание не должно приносить боль. Болевые ощущения или дискомфорт зачастую вызваны некорректным положением подушечки/прокладки, неправильным размером защитной накладки или вставки, настройками мощности или износом компонентов прибора.

Сцеживание должно ощущаться как ритмичное натяжение. Вы не должны чувствовать резкую боль, жжение или пережатие.

Боль и стресс могут влиять на рефлекс подачи молока, и сцеживание будет менее эффективным. Комфорт при сцеживании обеспечит должный поток молока и улучшит ваши впечатления от процедуры.

Если вы ощущаете сильную боль, заметили кровотечение, лопнувшую кожу или признаки инфекции, прекратите использовать прибор и проконсультируйтесь с врачом.