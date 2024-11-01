Служба поддержки Philips
Как подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare (только Android)?
Опубликован в 23 августа 2024 года
Для устранения ошибки подключения, происходящей на некоторых телефонах Android, доступна новая версия встроенного ПО.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить обновление встроенного ПО и подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare.
- Откройте приложение Sonicare и подключите зубную щетку. Должен появиться запрос, представленный ниже:
- Теперь появится запрос Помощь с подключением. Следуйте инструкциям на экране (см. ниже).
Следуйте этим инструкциям по работе с меню настроек и шторкой уведомлений на мобильном устройстве:
1. Выключите Wi-Fi.
2. Включите авиарежим, а затем выключите его.
3. Оставьте Wi-Fi и авиарежим выключенными, а Bluetooth включенным.
Вернитесь в приложение, нажмите кнопку выбора режима на зубной щетке и нажмите кнопку Обновить ниже, чтобы подключиться и начать обновление встроенного ПО.
- Теперь появится экран Обновление щетки, где будет отображаться обновление встроенного ПО.
Примечание. Снимите щетку с зарядного устройства и не отходите, пока выполняется обновление.
- Затем отобразится уведомление о завершении обновления. Вы можете нажать "Продолжить" и продолжить работу с приложением.
- Если у вас все еще остались проблемы с подключением зубной щетки Philips Sonicare к приложению Sonicare на вашем устройстве Android, посетите страницу ремонта или замены на веб-сайте Philips.
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