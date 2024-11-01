Служба поддержки Philips

Как подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare (только Android)?

Для устранения ошибки подключения, происходящей на некоторых телефонах Android, доступна новая версия встроенного ПО.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить обновление встроенного ПО и подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare.