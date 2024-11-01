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Служба поддержки Philips

Как подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare (только Android)?

Опубликован в 23 августа 2024 года
Для устранения ошибки подключения, происходящей на некоторых телефонах Android, доступна новая версия встроенного ПО.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить обновление встроенного ПО и подключить зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare. 

    Откройте приложение Sonicare и подключите зубную щетку. Должен появиться запрос, представленный ниже: 
     
    Теперь появится запрос Помощь с подключением. Следуйте инструкциям на экране (см. ниже). 

    Следуйте этим инструкциям по работе с меню настроек и шторкой уведомлений на мобильном устройстве:

    1. Выключите Wi-Fi.

    2. Включите авиарежим, а затем выключите его. 

    3. Оставьте Wi-Fi и авиарежим выключенными, а Bluetooth включенным. 

    Вернитесь в приложение, нажмите кнопку выбора режима на зубной щетке и нажмите кнопку Обновить ниже, чтобы подключиться и начать обновление встроенного ПО. 
    Теперь появится экран Обновление щетки, где будет отображаться обновление встроенного ПО. 

    Примечание. Снимите щетку с зарядного устройства и не отходите, пока выполняется обновление.
    Затем отобразится уведомление о завершении обновления. Вы можете нажать "Продолжить" и продолжить работу с приложением. 

     
    Если у вас все еще остались проблемы с подключением зубной щетки Philips Sonicare к приложению Sonicare на вашем устройстве Android, посетите страницу ремонта или замены на веб-сайте Philips.
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