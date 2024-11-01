Следуйте инструкциям ниже или посмотрите представленное ниже видео, чтобы узнать, как правильно заряжать Philips SatinShave.
Устройство Philips для депиляции необходимо заряжать, когда индикатор зарядки на устройстве отображает низкий заряд аккумулятора. Если на вашем устройстве отсутствует индикатор заряда аккумулятора, заряжайте его, когда оно начинает работать медленнее.
Всегда используйте зарядное устройство, которое поставляется вместе с прибором для депиляции. В случае утери оригинального зарядного устройства вы можете приобрести замену в нашем интернет-магазине или обратиться к нам за помощью.
Заряжайте устройство в сухой среде, используя оригинальный кабель; не используйте поврежденный кабель, не оставляйте продукт без присмотра и отключайте его от электросети после окончания зарядки.
1. Выключите устройство.
2. Вставьте маленький штекер в зарядное устройство изделия, а сетевую вилку — в розетку электросети. Если ваш продукт поставляется с кабелем USB, рекомендуется подключать его к настенному адаптеру IPX-4 USB (тип Philips: HQ87). Если у вас нет адаптера IPX-4, вы можете приобрести его в Интернет-магазине запасных деталей и аксессуаров Philips
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Примечание. Проверяйте, что форма штекера позволяет полностью вставить его в устройство. Не прилагайте чрезмерных усилий; это может привести к повреждению устройства.Индикатор состояния аккумулятора
Устройство необходимо заряжать, когда индикатор зарядки на устройстве отображает низкий заряд аккумулятора, мигая оранжевым светом.
3. Индикатор состояния аккумулятора на вашем устройстве начнет мигать; это означает, что устройство заряжается. После окончания зарядки устройства индикатор будет гореть в течение примерно 30 минут, а затем погаснет для экономии заряда.
Если устройство полностью заряжено, но все еще подключено к электросети, при нажатии кнопки включения/выключения индикатор состояния аккумулятора несколько раз мигнет. Это напомнит вам о необходимости отключить устройство от электросети перед использованием.Нет индикатора состояния аккумулятора
3. Если на вашем устройстве отсутствует индикатор состояния аккумулятора, заряжайте его, когда оно начинает работать медленнее. Для большинства устройств время зарядки от электросети обычно составляет от 1 до 10 часов. Инструкции по зарядке см. в техническом описании вашей модели.
На рукоятках некоторых изделий или зарядных устройствах есть индикаторы, которые загораются при подключении к электросети.
4. После зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети и устройства. Устройство готово к использованию.