Если ваша бритва Philips не обеспечивает удовлетворительный результат бритья, ознакомьтесь с возможными причинами и решениями ниже.
Возможно, эффективность работы вашей бритвы снизилась, поскольку устройство засорилось. Внутри нее могли скопиться волосы или частицы грязи, которые блокируют работу бритвенных головок.
Чтобы устранить эту неисправность, выполните тщательную очистку бритвы. Если возможно, снимите бритвенные головки и очистите бритву изнутри. Подробные инструкции по очистке приведены в инструкции по эксплуатации и в представленном ниже видео.
На некоторых моделях бритвы мигает специальный символ, напоминающий о необходимости очистки бритвы.
Также возможно, что бритва не работает должным образом из-за неправильной сборки. Подробные инструкции по повторной сборке бритвы см. в инструкции по эксплуатации или представленном ниже видео.
При бритье с помощью бритвы Philips оптимальных результатов можно достигнуть, делая медленные круговые движения бритвой по поверхности лица. Новые модели S7000 и S9000 помогут вам отточить технику бритья круговыми движениями с помощью датчиков движения.
Если вы впервые пользуетесь бритвой Philips, помните о том, что кожа сначала должна привыкнуть к воздействию электрической бритвы. Это означает, что после первых нескольких использований на коже может появляться небольшое раздражение. Подождите две-три недели, пока кожа привыкнет к новой бритве Philips.
Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.
Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.
Если вы не брились в течение нескольких дней и у вас густая щетина, рекомендуется подравнять волоски перед началом бритья. Также это поможет сократить время бритья.
Некоторые бритвы Philips оснащены специальной насадкой, которую можно использовать для подравнивания бороды. Если у вас ее нет, используйте обычный триммер для бороды.
Во время бритья важно бережное воздействие, особенно если у вас чувствительная кожа, склонная к раздражению. Не надавливайте на бритву слишком сильно. Слегка прижимайте бритву к коже, приподнимая волоски, чтобы лезвия лучше их захватывали.
При аккуратном перемещении бритвы сокращается интенсивность трения, поэтому процедура становится гораздо комфортнее. Новые модели S9000 помогут определить оптимальную силу нажатия благодаря функции Pressure Guard.