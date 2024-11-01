Моего аэрогриля Philips нет в списке устройств приложения HomeID
Опубликован в 21 февраля 2024 года
Узнайте, как найти модель аэрогриля Philips в приложении HomeID, в нашей статье ниже.
В приложении HomeID номер модели устройства сокращена с помощью символа "x". К примеру, если вы используете аэрогриль Philips модели HD9650, в приложении можно выбрать HD965x.
Если ваша модель устройства отсутствует в списке, возможно, ваш аэрогриль не продавался официально в выбранной стране. В таком случае свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания для получения соответствующих инструкций.