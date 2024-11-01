Как выполнять очистку беспроводного пылесоса Philips серии 5000
Опубликован в 23 августа 2023 года
Чтобы узнать, как очищать пылесборник, фильтр, щетку и резервуар для воды вашего пылесоса Philips серии 5000 SpeedPro (Aqua), ознакомьтесь с разделами ниже.
Чтобы очистить пылесборник вашего беспроводного пылесоса Philips, следуйте этой простой инструкции.
Выключите прибор.
Снимите пылесборник с прибора, нажав кнопку и сняв крышку (изображения 1–2).
Вытряхните пыль из пылесборника в мусорную корзину (изображение 3). Убедитесь, что вы также удалили волосы и грязь, которые застряли в циклонной системе (цветная деталь внутри пылесборника).
Извлеките фильтр из пылесборника (изображение 4).
Очистите внутреннюю часть пылесборника водой или влажной тканью (изображения 5–6). Примечание. Запрещается мыть пылесборник в посудомоечной машине.
Когда пылесборник полностью высохнут, повторно установите фильтр и поместите пылесборник обратно в пылесос (изображения 7–9).
Чтобы ваш беспроводной пылесос Philips SpeedPro с максимальной производительностью, необходимо регулярно выполнять очистку фильтра. Доступны два разных фильтра — на устройстве может быть установлен любой из них.
Выберите ваш тип фильтра и следуйте простым инструкциям ниже. Фильтр 1:
Снимите пылесборник (изображение 1).
Извлеките фильтр (изображение 2).
Похлопайте по фильтру, чтобы стряхнуть с него налипшую грязь (изображение 3).
Промойте фильтр, расположив его сеткой вверх (изображение 4).
Оставьте его сохнуть на 24 часа сеткой вверх (изображение 5).
Установите фильтр в пылесборник и установите пылесборник в устройство (изображение 6). Ваш пылесос снова готов к работе.
Фильтр 2:
Снимите пылесборник (изображение 1).
Снимите корпус фильтра и извлеките фильтр (изображения 2–3).
Похлопайте по обоим фильтрам, чтобы стряхнуть с них налипшую грязь (изображение 4).
Промойте губчатый фильтр проточной водой (изображение 5).Примечание. Не промывайте корпус фильтра проточной водой.
Убедитесь, что губчатый фильтр полностью высох, а затем установите его обратно в пылесос (изображения 6–8). Ваш пылесос снова готов к работе.
Примечание. Для оптимальной производительности рекомендуем очищать фильтр пылесоса ежемесячно и выполнять его замену каждые 6 месяцев (аксессуар FC8009/01).
Ваш беспроводной пылесос Philips SpeedPro Max оснащен вращающейся щеткой, расположенной внутри насадки. На щетку могут наматываться волосы, что приведет к ее блокировке, поэтому она требует регулярного обслуживания. Следуйте инструкциям ниже и посмотрите видео, чтобы узнать больше:
Снимите щетку, нажав на кнопку отсоединения (изображения 1–2).
Рукой снимите волосы и шерсть с щетки.Совет. Обрежьте колтуны из волос ножницами (изображение 3).
Проверьте, не осталось ли волос или грязи под боковой накладкой, и снимите ее с щетки, потянув за нее.
Установите боковую накладку на место до щелчка, а затем установите щетку на место (изображения 4).Ваш пылесос снова готов к работе.
Рекомендуем выполнять очистку и сушку резервуара Aqua после каждого использования. Ниже представлены простые инструкции по этой процедуре:
Извлеките ткань из резервуара для воды.
Вылейте воду из резервуара (изображение 1).
Промойте резервуар проточной водой и аккуратно встряхните его (изображения 2–4).
Вылейте воду из резервуара, повернув его несколько раз, и убедитесь, что он абсолютно пуст (изображения 5–9).
Дайте резервуару для воды высохнуть и очистите ткань, промыв ее проточной водой или постирав в стиральной машине (изображения 10–12).