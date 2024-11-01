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Как выполнять очистку беспроводного пылесоса Philips серии 5000

Опубликован в 23 августа 2023 года
Чтобы узнать, как очищать пылесборник, фильтр, щетку и резервуар для воды вашего пылесоса Philips серии 5000 SpeedPro (Aqua), ознакомьтесь с разделами ниже.
 
Модели 5000
Чтобы очистить пылесборник вашего беспроводного пылесоса Philips, следуйте этой простой инструкции.   
  • Выключите прибор. 
  • Снимите пылесборник с прибора, нажав кнопку и сняв крышку (изображения 1–2).  
  • Вытряхните пыль из пылесборника в мусорную корзину (изображение 3). Убедитесь, что вы также удалили волосы и грязь, которые застряли в циклонной системе (цветная деталь внутри пылесборника).  
  • Извлеките фильтр из пылесборника (изображение 4).  
  • Очистите внутреннюю часть пылесборника водой или влажной тканью (изображения 5–6).  Примечание. Запрещается мыть пылесборник в посудомоечной машине.  
  • Когда пылесборник полностью высохнут, повторно установите фильтр и поместите пылесборник обратно в пылесос (изображения 7–9).  
Пылесборник
Чтобы ваш беспроводной пылесос Philips SpeedPro с максимальной производительностью, необходимо регулярно выполнять очистку фильтра. Доступны два разных фильтра — на устройстве может быть установлен любой из них.  

Выберите ваш тип фильтра и следуйте простым инструкциям ниже. 
 
Фильтр 1: 
  • Снимите пылесборник (изображение 1).  
  • Извлеките фильтр (изображение 2).  
  • Похлопайте по фильтру, чтобы стряхнуть с него налипшую грязь (изображение 3).  
  • Промойте фильтр, расположив его сеткой вверх (изображение 4). 
  • Оставьте его сохнуть на 24 часа сеткой вверх (изображение 5).  
  • Установите фильтр в пылесборник и установите пылесборник в устройство (изображение 6).  Ваш пылесос снова готов к работе. 

Фильтр 2: 
  • Снимите пылесборник (изображение 1).  
  • Снимите корпус фильтра и извлеките фильтр (изображения 2–3).  
  • Похлопайте по обоим фильтрам, чтобы стряхнуть с них налипшую грязь (изображение 4).  
  • Промойте губчатый фильтр проточной водой (изображение 5). Примечание. Не промывайте корпус фильтра проточной водой.  
  • Убедитесь, что губчатый фильтр полностью высох, а затем установите его обратно в пылесос (изображения 6–8).  Ваш пылесос снова готов к работе.

Примечание. Для оптимальной производительности рекомендуем очищать фильтр пылесоса ежемесячно и выполнять его замену каждые 6 месяцев (аксессуар FC8009/01).

 
  • фильтры
  • фильтры
    • Ваш беспроводной пылесос Philips SpeedPro Max оснащен вращающейся щеткой, расположенной внутри насадки. На щетку могут наматываться волосы, что приведет к ее блокировке, поэтому она требует регулярного обслуживания. Следуйте инструкциям ниже и посмотрите видео , чтобы узнать больше:   
    • Снимите щетку, нажав на кнопку отсоединения (изображения 1–2). 
    • Рукой снимите волосы и шерсть с щетки.Совет. Обрежьте колтуны из волос ножницами (изображение 3).
    • Проверьте, не осталось ли волос или грязи под боковой накладкой, и снимите ее с щетки, потянув за нее.
    • Установите боковую накладку на место до щелчка, а затем установите щетку на место (изображения 4). Ваш пылесос снова готов к работе.
    Обрежьте волосы
    Рекомендуем выполнять очистку и сушку резервуара Aqua после каждого использования. Ниже представлены простые инструкции по этой процедуре:  
    • Извлеките ткань из резервуара для воды.
    • Вылейте воду из резервуара (изображение 1). 
    • Промойте резервуар проточной водой и аккуратно встряхните его (изображения 2–4).  
    • Вылейте воду из резервуара, повернув его несколько раз, и убедитесь, что он абсолютно пуст (изображения 5–9).  
    • Дайте резервуару для воды высохнуть и очистите ткань, промыв ее проточной водой или постирав в стиральной машине (изображения 10–12).  
    Резервуар
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