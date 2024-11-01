Ключевые слова для поиска

Служба поддержки Philips

Еда разбрызгивается из кувшина при смешивании

Опубликован в 8 января 2024 года
Чтобы избежать разбрызгивания при смешивании, убедитесь, что кувшин должным образом зафиксирован, следуя инструкциям ниже.
  1. Разместите кувшин на основном устройстве, накрыв его крышкой. Совместите значок смешивания на кувшине со значком разблокировки на основном устройстве.
  2. Поверните кувшин по часовой стрелке, пока он не зафиксируется на основном устройстве. Убедитесь, что вы повернули кувшин по часовой стрелке до упора, а значок смешивания на кувшине совместился со значком блокировки на основном устройстве — в таком положении желоб под ручкой вставится в область блокировки до щелчка.
См. изображения ниже, чтобы узнать, как правильно совместить значки.
    • Другие полезные ссылки

    Нужна помощь с продуктом?

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Ищете что-то другое?

    Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

    Поддержка, домашняя страница
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.