Чтобы избежать разбрызгивания при смешивании, убедитесь, что кувшин должным образом зафиксирован, следуя инструкциям ниже.
Разместите кувшин на основном устройстве, накрыв его крышкой. Совместите значок смешивания на кувшине со значком разблокировки на основном устройстве.
Поверните кувшин по часовой стрелке, пока он не зафиксируется на основном устройстве. Убедитесь, что вы повернули кувшин по часовой стрелке до упора, а значок смешивания на кувшине совместился со значком блокировки на основном устройстве — в таком положении желоб под ручкой вставится в область блокировки до щелчка.
См. изображения ниже, чтобы узнать, как правильно совместить значки.