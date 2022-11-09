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Устранение неисправностей и ремонт

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    • Введите оригинальный номер модели полностью (например, GC6440, HD9650/90 или HX9351/52).
    • Поиск по названию: "Sonicare Diamondclean", "Аэрогриль XXL", "Oneblade" В частности, для электрических зубных щеток; номер модели содержит "/" (к примеру: HX9361/62). Рекомендуем осмотреть упаковку с продуктом (номер модели может находиться на ее нижней части или на товарном чеке). Некоторые частые ошибки: HX680A, HX939B, HX6100 — все это ручки либо зарядные устройства зубной щетки.
    • Относительно наших электрических бритв, триммеров и устройств Oneblade: NL9206AD — это почтовый индекс производства; номер модели напечатан рядом с ним. Например: S7788/55, QP2620/65, QT4070/41.

     

    Вы также можете найти свой продукт через категории; начните поиск, нажав "Обзор по категории"

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    Описание продукта

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    Часто задаваемые вопросы

    1. Мой продукт неисправен. Как я могу его отремонтировать? Будет ли распространяться гарантия?

    Часто, когда ваш продукт не работает должным образом, проблему можно решить самостоятельно. 


    Пожалуйста, воспользуйтесь нашими онлайн-рекомендациями по устранению неполадок и часто задаваемыми вопросами, чтобы найти решение возникшей проблемы: 

     

    Найти продукт и часто задаваемые вопросы по нему

     

    Если не удалось решить проблему самостоятельно, вы можете:


    1) Оформить онлайн Заявку на сервисное обслуживание (внимание: услуга доступна для товаров по уходу за собой и детьми)


    2) Обратиться в Центр поддержки покупателей Philips.

     

    Ремонт будет бесплатным в течении гарантийного периода, если на ваш

    продукт распространяется гарантия. 

     

    Гарантия Philips

    2. Сколько действует гарантия на мой продукт?

    В зависимости от продукта гарантия Philips может составлять от 12 до 24 месяцев. 

     

    Чтобы узнать гарантийный срок и условия для вашего продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями гарантии.

    3. Гарантийный срок на мой продукт истек, может Philips мне помочь?

    Если на ваш продукт больше не распространяется гарантия, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам. Предлагаемое решение и его стоимость будут зависеть от продукта, его возраста и наличия запчастей.

     

    За дополнительной информацией обратитесь в  Центр поддержки покупателей Philips.

    4. Я не могу найти необходимую мне информацию, куда обратиться за помощью?

    Мы постоянно работаем над улучшением онлайн-поддержки потребителей.

     

    Прежде чем связаться с нами, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими разделами страницы  Поддержки.

     

    Если вы не нашли нужную информацию, вы можете обратиться в Центр поддержки покупателей Philips.

    5. Сколько времени занимает ремонт?

    Наша цель отремонтировать ваш продукт максимально быстро.

     

    Скорость ремонта зависит от продукта, метода диагностики и наличия запчастей. Для вашего удобства на некоторые продукты и виды неисправностей вы можете пройти удаленную диагностику онлайн.

     

    За дополнительной информацией обратитесь в  Центр поддержки покупателей Philips.

     

    Если Вы сдали продукт Philips в Авторизованный Сервисный Центр или разместили Заявку на сервисное обслуживание онлайн, то можете узнать статус обращения здесь.

    6. Где я могу найти авторизованный сервисный центр Philips?

    Найдите ближайший к вам авторизованный сервисный центр Philips можно здесь.


     
    За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips.

    7. Где я могу приобрести запасные части и аксессуары для моего продукта?

    Найдите запасные части и аксессуары для вашего продукта на нашем сайте или на сайте Партнера.


    Если вы не нашли нужную информацию, вы можете обратиться в Центр поддержки покупателей Philips.

    8. Где найти номер модели?

    Номер модели можно найти на коробке, в руководстве пользователя или на самом продукте.

    посмотри в мануале
    посмотри на коробке
    найти номер модели

    Если вам нужна дополнительная помощь в поиске номера модели на продукте, нажмите здесь.

     

    За дополнительной информацией обратитесь в  Центр поддержки покупателей Philips.

    9. Я переехал в другую страну / купил продукт в другой стране. Действует ли гарантия в этом случае?

    Компания Philips предоставляет международную гарантию. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями предоставления международной гарантии можно в Условиях гарантии Philips в разделе «Международная гарантия».


    За дополнительной информацией обратитесь в  Центр поддержки покупателей Philips.

    10. Я оформил расширенную гарантию у розничного продавца, могу ли я обращаться в Philips?

    Если вашему продукту требуется ремонт или сервисное обслуживание в течение гарантийного срока будем рады помочь вам.

     


    Однако, если изделие требует ремонта или замены в соответствии с условиями расширенной гарантии розничного продавца, необходимо будет обратиться непосредственно к розничному продавцу.

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