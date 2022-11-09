Часто, когда ваш продукт не работает должным образом, проблему можно решить самостоятельно.



Пожалуйста, воспользуйтесь нашими онлайн-рекомендациями по устранению неполадок и часто задаваемыми вопросами, чтобы найти решение возникшей проблемы:

Найти продукт и часто задаваемые вопросы по нему

Если не удалось решить проблему самостоятельно, вы можете:



1) Оформить онлайн Заявку на сервисное обслуживание (внимание: услуга доступна для товаров по уходу за собой и детьми)



2) Обратиться в Центр поддержки покупателей Philips.

Ремонт будет бесплатным в течении гарантийного периода, если на ваш

продукт распространяется гарантия.

Гарантия Philips