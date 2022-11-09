Часто, когда ваш продукт не работает должным образом, проблему можно решить самостоятельно. Найти продукт и часто задаваемые вопросы по нему Если не удалось решить проблему самостоятельно, вы можете: Ремонт будет бесплатным в течении гарантийного периода, если на ваш продукт распространяется гарантия.
Пожалуйста, воспользуйтесь нашими онлайн-рекомендациями по устранению неполадок и часто задаваемыми вопросами, чтобы найти решение возникшей проблемы:
1) Оформить онлайн Заявку на сервисное обслуживание (внимание: услуга доступна для товаров по уходу за собой и детьми)
2) Обратиться в Центр поддержки покупателей Philips.
Часто, когда ваш продукт не работает должным образом, проблему можно решить самостоятельно.
Найти продукт и часто задаваемые вопросы по нему
Если не удалось решить проблему самостоятельно, вы можете:
Ремонт будет бесплатным в течении гарантийного периода, если на ваш
продукт распространяется гарантия.
В зависимости от продукта гарантия Philips может составлять от 12 до 24 месяцев. Чтобы узнать гарантийный срок и условия для вашего продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями гарантии.
В зависимости от продукта гарантия Philips может составлять от 12 до 24 месяцев.
Чтобы узнать гарантийный срок и условия для вашего продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями гарантии.
Если на ваш продукт больше не распространяется гарантия, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам. Предлагаемое решение и его стоимость будут зависеть от продукта, его возраста и наличия запчастей. За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips.
Если на ваш продукт больше не распространяется гарантия, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам. Предлагаемое решение и его стоимость будут зависеть от продукта, его возраста и наличия запчастей.
За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips.
Мы постоянно работаем над улучшением онлайн-поддержки потребителей. Прежде чем связаться с нами, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими разделами страницы Поддержки. Если вы не нашли нужную информацию, вы можете обратиться в Центр поддержки покупателей Philips.
Мы постоянно работаем над улучшением онлайн-поддержки потребителей.
Прежде чем связаться с нами, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими разделами страницы Поддержки.
Если вы не нашли нужную информацию, вы можете обратиться в Центр поддержки покупателей Philips.
Наша цель отремонтировать ваш продукт максимально быстро. Скорость ремонта зависит от продукта, метода диагностики и наличия запчастей. Для вашего удобства на некоторые продукты и виды неисправностей вы можете пройти удаленную диагностику онлайн. За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips. Если Вы сдали продукт Philips в Авторизованный Сервисный Центр или разместили Заявку на сервисное обслуживание онлайн, то можете узнать статус обращения здесь.
Наша цель отремонтировать ваш продукт максимально быстро.
Скорость ремонта зависит от продукта, метода диагностики и наличия запчастей. Для вашего удобства на некоторые продукты и виды неисправностей вы можете пройти удаленную диагностику онлайн.
За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips.
Если Вы сдали продукт Philips в Авторизованный Сервисный Центр или разместили Заявку на сервисное обслуживание онлайн, то можете узнать статус обращения здесь.
Найдите ближайший к вам авторизованный сервисный центр Philips можно здесь.
За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips.
Найдите ближайший к вам авторизованный сервисный центр Philips можно здесь.
Найдите запасные части и аксессуары для вашего продукта на нашем сайте или на сайте Партнера.
Если вы не нашли нужную информацию, вы можете обратиться в Центр поддержки покупателей Philips.
Найдите запасные части и аксессуары для вашего продукта на нашем сайте или на сайте Партнера.
Если вам нужна дополнительная помощь в поиске номера модели на продукте, нажмите здесь. За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips.
Если вам нужна дополнительная помощь в поиске номера модели на продукте, нажмите здесь.
За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips.
Компания Philips предоставляет международную гарантию. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями предоставления международной гарантии можно в Условиях гарантии Philips в разделе «Международная гарантия».
За дополнительной информацией обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips.
Компания Philips предоставляет международную гарантию. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями предоставления международной гарантии можно в Условиях гарантии Philips в разделе «Международная гарантия».
Если вашему продукту требуется ремонт или сервисное обслуживание в течение гарантийного срока будем рады помочь вам.
Однако, если изделие требует ремонта или замены в соответствии с условиями расширенной гарантии розничного продавца, необходимо будет обратиться непосредственно к розничному продавцу.
Если вашему продукту требуется ремонт или сервисное обслуживание в течение гарантийного срока будем рады помочь вам.
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.