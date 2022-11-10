Изделия Philips разработаны и произведены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и максимально удобны в использовании и установке. Если во время использования изделия вы столкнулись с какими-либо трудностями, рекомендуем сначала обратиться к инструкции по эксплуатации или ознакомиться с информацией в разделе "Поддержка" этого веб-сайта, где можно загрузить электронную версию инструкции по эксплуатации (в зависимости от типа изделия), найти ответы на часто задаваемые вопросы, посмотреть видеоинструкции или обратиться на форум поддержки.

В случае возникновения неисправности компания Philips обязуется обеспечить бесплатное сервисное обслуживание прибора после уведомления о возникшем дефекте в течение гарантийного срока. Проведение обслуживания возможно при условии, что продукт использовался в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации (например, в подходящей среде). Для некоторых категорий изделий гарантия предоставляется партнерами компании Philips (ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к изделию).

Если вы обращаетесь за сервисным обслуживанием в России, а изделие было приобретено в другой стране, Philips постарается организовать обслуживание в соответствии с условиями гарантии, принятыми в стране приобретения устройства.

Данный документ применим только к потребительским товарам. Условия гарантии для профессиональных товаров описаны в договоре поставки или купли-продажи.