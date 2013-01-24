Конечно же, никто не хочет дышать выхлопными газами едущего впереди автомобиля. Через воздухозаборник в автомобиль поступают токсичные и вредные газы, которые выбрасывают в атмосферу другие автомобили. Эти газы остаются в салоне вашего автомобиля. Дети на задних сиденьях могут вдыхать в несколько раз больше вредных частиц, чем на улице.