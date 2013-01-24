Очистители воздуха для автомобилей Philips GoPure эффективно задерживают аллергены, содержащиеся в воздухе бактерии и вирусы*, пыль, сигаретный дым, выделяемые пластиком химические выбросы, выхлопные газы и другие токсичные вещества, не давая им попадать в салон вашего автомобиля. Автоматическая работа и компактный корпус этих мощных устройств позволяют им эффективно очищать воздух в салоне вашего автомобиля от вредных частиц. Поэтому в каждой поездке воздух в салоне вашего автомобиля будет свежим и чистым.
Наши очистители воздуха для автомобилей, оснащенные фильтрами SelectFilter Plus, сертифицированы компанией Airmid Healthgroup.