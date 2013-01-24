Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

GoPure

Дышите чистым воздухом в автомобиле

Качественная продукция для автомобилей
Значок AirMid
    go pure

    Очистители воздуха для автомобилей Philips GoPure эффективно задерживают аллергены, содержащиеся в воздухе бактерии и вирусы*, пыль, сигаретный дым, выделяемые пластиком химические выбросы, выхлопные газы и другие токсичные вещества, не давая им попадать в салон вашего автомобиля. Автоматическая работа и компактный корпус этих мощных устройств позволяют им эффективно очищать воздух в салоне вашего автомобиля от вредных частиц. Поэтому в каждой поездке воздух в салоне вашего автомобиля будет свежим и чистым.   

     

    Наши очистители воздуха для автомобилей, оснащенные фильтрами SelectFilter Plus, сертифицированы компанией Airmid Healthgroup.
    *Эффективность однократной фильтрации системы Philips SelectFilter Plus протестирована сторонней лабораторией; размеры вирусов H1N1 и ТОРС-коронавирусов опубликованы в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2008 году (Оценка микробиологических рисков). Размеры вирусов ящура и гепатита B превышают 0,02 мкм. Эффективность удаления частиц тестировалась в соответствии со стандартом GB/T6165:2008. Фактическая эффективность может зависеть от условий эксплуатации; фильтр не гарантирует устранение 100 % частиц.

    Преимущества очистителей воздуха для автомобиля

    Устраняет вредные частицы
    устраняет токсичные газы
    Устраняет токсичные газы
    индикатор замены фильтра очистки воздуха
    автоматическая работа устройства
    *PM — это обозначение для микроскопических частиц твердого или жидкого вещества, содержащихся в воздухе. PM2.5 — это частицы малого размера, диаметр которых не превышает 2,5 мкм. PM1 — это мельчайшие частицы, диаметр которых не превышает 1 мкм. Согласно Всемирной организации здравоохранения, содержание частиц в окружающем воздухе является одним из главных факторов риска преждевременной смерти по всему миру, а также вызывает серьезные респираторные и сердечные заболевания; https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health.

    Как Philips GoPure улучшает качество воздуха в салоне автомобиля?

     

    Встроенные автомобильные фильтры эффективно улавливают частицы, загрязняющие вещества и аллергены из окружающего воздуха через систему вентиляции. Однако воздух, поступающий через окна или двери, также может быть загрязнен микрочастицами, пылью, пыльцой, вредными газами и бактериями. Фильтры для воздуха Philips GoPure позволяют быстро и эффективно отфильтровывать эти вредные вещества, чтобы вы и ваша семья не беспокоились о здоровье и комфорте во время поездки.

     

    Нажмите, чтобы узнать больше.

      • Откуда берутся аллергены?

         

        Аллергенами является пыльца, пылевые клещи, частицы шерсти и кожи домашних животных, споры плесени. Вдыхание частиц, содержащих аллерген, может вызвать аллергическую реакцию и привести к развитию астмы и аллергических заболеваний. (Заключение о сертификации Airmid).

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

      • Может ли вдыхание вредных бактерий и вирусов вызвать заболевание?

         

        Вдыхание болезнетворных бактерий и вирусов может привести к заболеванию гриппом, обыкновенной простудой, туберкулезом и другими инфекциями. Очистители воздуха для автомобиля оснащены высокоэффективными фильтрами для очистки воздуха от твердых частиц (HEPA), которые способствуют снижению роста частоты заболеваний.

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

      • Что такое твердые частицы?

         

        Твердые частицы (PM) — термин, используемый для описания смеси микроскопических загрязняющих веществ в воздухе. Например, PM2.5 означает массу на кубический метр воздуха частиц размером (диаметром), как правило, менее 2,5 мкм. Исследования состояния здоровья населения показали значительную связь между воздействием частиц PM 2.5 и обострением респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Длительное воздействие частиц PM 2.5 может привести оксидативному стрессу и воспалению нижних дыхательных путей, которые в свою очередь ведут к развитию астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

      • Что такое ЛОС?

         

        Летучие органические соединения (ЛОС) — комбинация газов и запахов, выделяемые различными токсинами и химикатами (например, бензолом и формальдегидом), которые присутствуют в продуктах ежедневного потребления. Токсичные газы представляют опасность для здоровья и могут стать причиной высокого уровня загрязнения воздуха в салоне автомобиля. Очистители воздуха для автомобиля оснащен фильтром с технологией для быстрого и эффективного снижения общего объема летучих органических соединений в салоне автомобиле.

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

      • Какое воздействие выхлопные газы оказывают на человека?

         

        Диоксид серы (SO2) и диоксид азота (NO2) являются крайне вредными газами для человека при вдыхании, но при этом часто используются при производстве автомобилей (например, в двигателях)

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

      • Что такое озон?

         

        Озон — газ, присутствующий как в верхних слоях атмосферы, так и у поверхности земли, где он является основным составным компонентом городского смога. В летние месяцы уровень озона, как правило, самый высокий, при этом максимальная концентрация приходится на период с позднего утра до раннего вечера.

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

      Защитите свою семью с Philips GoPure GP5212

      Philips Go-Pure
      CADR (м3/ч) при удаление мелких частиц (PM2.5)*
      16
      CADR при удалении толуола (м3/ч)*
      11
      CADR при удалении ЛОС (м3/ч)*
      11
      CADR при удалении формальдегида (м3/ч)*
      6
      CADR при удалении выхлопных газов NO2 (м3/ч)*
      13
      CADR при удалении выхлопных газов SO2 (м3/ч)*
      7,9
      Эффективность удаления загрязняющих веществ
      До 100
      Удаление березовой пыльцы (протестировано Airmid)
      Да
      Срок службы фильтра (ч)
      350
      *Протестировано сторонней лабораторией в соответствии со стандартом GB/T18801:2015 в камере объемом 3 м3 из расчета скорости фильтрации частиц для удаления > 50% загрязняющих веществ
      Посмотреть продукт

      Подробнее

      Поддержка по вопросам автомобильной продукции

      Поддержка по вопросам автомобильной продукции

      Вам нужны сменные лампы Philips для вашего автомобиля?
      Где купить

      Где купить

      Купите автомобильную продукцию Philips в Интернете или розничном магазине в вашем городе
      Автомобильные статьи

      Автомобильные статьи

      Узнайте больше о технологиях, инновациях и решениях Philips для автомобильного освещения из наших статей

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.