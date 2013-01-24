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GoPure

Дышите чистым воздухом в автомобиле

Качественная продукция для автомобилей
Значок AirMid

    Мощная 3-ступенчатая технология фильтрации

    Фильтр Gopure

    Очистители воздуха для автомобилей Philips GoPure оснащены мощной, эффективной и быстрой системой фильтрации воздуха. Технология 3-ступенчатой фильтрации представляет собой комбинацию фильтра предварительной очистки, фильтров HESA и HEPA, которые обеспечивают надежную защиту от вредных частиц, в том числе от загрязняющих веществ, токсичных газов, аллергенов и пыльцы, а также бактерий и вирусов, распространяемых воздушно-капельным путем. Независимые исследования на сертификацию Airmid Healthgroup показали, что технология SelectFilter Plus устраняет до 90 % аллергенов, содержащихся в воздухе*.

    Наши очистители воздуха для автомобилей, оснащенные фильтрами SelectFilter Plus, сертифицированы компанией Airmid Healthgroup.

     

    *Протестировано и сертифицировано известной организацией Airmid Healthgroup, занимающейся биомедицинскими исследованиями.

    Современная технология HESA

    Что такое технология HESA?

     

    Фильтр высокоэффективной селективной абсорбции (HESA) — уникальная технология очистки воздуха, которая снижает уровень воздействия вредных химических веществ, содержащихся в воздухе. Технология фильтрации HESA от Philips разработана специально для устранения вредных газов и запахов в салоне автомобиля. При прохождении воздуха через фильтр уникальная система очистки с активированным углем эффективно нейтрализует даже низкомолекулярные вещества. Технология HESA была разработана в 2009 году и с тех пор применяется во всех очистителях воздуха GoPure.
    Технология HESA

    Как работает технология HESA?

     

    Уникальная трехэтапная технология Philips SelectFilter Plus включает в себя фильтр HESA со специальными добавками, обеспечивающий отсутствие вредных газов в салоне вашего автомобиля. Благодаря процессу поглощения и насыщения кислородом он удерживает вредные газообразные вещества, очищая салон автомобиля от выхлопных газов, промышленных загрязнений, химических реагентов пластика и автомобильных покрытий, а также от других сильно пахнущих веществ, таких как летучие органические соединения, толуол и формальдегид.

    Уникальная технология фильтрации SelectFilterPlus на основе HEPA от Philips

     

    Мелкие частицы в воздухе — это серьезная угроза вашему здоровью, поскольку при вдохе они могут попасть в легкие.


    Уникальная технология фильтрации SelectFilter Plus на основе HEPA удаляет опасные мелкие частицы, бактерии и вирусы размером до 0,015 мкм, очищая воздух в салоне вашего автомобиля. Это позволит избавиться от вирусов, распространяемых воздушно-капельным путем, гепатита В и ящура*.

     

    *Эффективность однократной фильтрации системы SelectFilter Plus протестирована сторонней лабораторией; размеры вирусов гриппа опубликованы в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2008 году (Оценка микробиологических рисков). Размеры вирусов ящура и гепатита B превышают 0,02 мкм. Эффективность удаления частиц тестировалась в соответствии со стандартом GB/T6165:2008. Фактическая эффективность может зависеть от условий эксплуатации; фильтр не гарантирует устранение 100 % частиц.

    Почему HESA-фильтр эффективнее обычных фильтров с активированным углем?

     

    • Обычные фильтры с активированным углем поглощают различные газы, а технология фильтрации HESA разработана специально для устранения вредных газов и запахов в салоне автомобиля. За счет этого максимально увеличивается скорость и эффективность поглощения для очистки воздуха от вредных химических веществ.
    • Когда обычный угольный фильтр достигает своей максимальной емкости или работает в условиях высокой температуры, токсичные газы могут снова выделяться в воздух. Для сравнения, технология HESA эффективно нейтрализует даже низкомолекулярные вещества, и вредные газы надежно удерживаются фильтром и не выделяются обратно в воздух.
    • В обычном фильтре материал, поглощающий газы, имеет неоднородную структуру, низкую эффективность и может содержать тяжелые металлы. Параллельно с этим технология HESA использует премиальные пористые материалы, которые обеспечивают более однородную структуру и позволяют достичь высокой эффективности при фильтрации воздуха.

    Защитите свою семью со сменными фильтрами Philips

    SelectFilter Plus — это мощный и универсальный фильтр, который защищает от частиц PM2.5, неприятного запаха, дыма, выхлопных газов, ЛОС и озона. Технология многослойной фильтрации задерживает до 100 разных загрязняющих веществ, очищая воздух, которым вы дышите.

    Фильтр Philips Go-Pure Select
    Задерживает до 100 загрязняющих веществ
    Фильтрует сверхмелкие частицы PM1
    Устраняет вредные газы и запахи
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