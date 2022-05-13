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    Philips Ultinon Pro5100

    Яркий свет, чтобы рассеять темноту

     

    Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro5100 обеспечивают кристально чистый передний обзор, не ослепляя при этом других участников дорожного движения. Яркий белый свет в компактной и удобной конструкции. С новыми лампами Philips Ultinon Pro5100 вождение в ночное время станет более безопасным и эффектным.

    Philips Ultinon Pro5100 на дороге
    Значок "Превосходная видимость"

    Яркость ламп увеличена на 160 % для лучшей видимости на дороге*

    Значок "Холодный белый свет"

    Излучает холодный белый свет с температурой до 5800 К

    Значок "Длительный срок службы"

    До 3000 часов использования при высокой производительности

    * По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп

    Больше о линейке Philips Ultinon Pro5100

    продукт u51 h7

    Лампы ближнего и дальнего света для автомобильных фар

     

    Основные лампы для освещения дорожного полотна и автомобилей на вашем пути.

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    продукт u51 h7

    Передние противотуманные лампы

     

    Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.

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    Значок "Расширенная гарантия"

    Гарантия на продукт

     

    2-летняя гарантия на продукт + 1 год расширенной гарантии

    Регистрация для расширенной гарантии

    Новая компактная конструкция и достойное освещение дороги
     

    Значок "Светодиодные чипы"

    Автомобильные светодиодные чипы OEM-уровня
    Освещение нужного участка дорожного полотна без ослепления водителей встречных автомобилей

    Значок "Охлаждение"

    Технология охлаждения AirFlux+


    Отводит тепло от важных компонентов светового прибора, обеспечивая его долговечность

    Значок SafeBeam

    Технология SafeBeam


    Оптимальная геометрия светового луча и отсутствие бликов

    Значок "Компактный корпус все в одном"

    Компактный полнофункциональный корпус


    Уникальный дизайн с электронными компонентами блока управления внутри корпуса лампы для удобной установки

    Новый компактный дизайн - Philips Ultinon Pro5100

    Найдите лучшую светодиодную лампу
    для автомобильных фар

    Лампы ближнего и дальнего света для автомобильных фар

    Передние противотуманные лампы

    Аксессуары светодиодных ламп для автомобильных фар

     

    Разъемы для галогенных ламп различаются почти на каждой модели автомобилей. При замене галогенных ламп на светодиодные вам может потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.

    Type A
    Type A
    Type RCD
    Type RCD
    Type RCE
    Type RCE
    H
    Type H
    Type I
    Type I
    Type K
    Type K
    Type N
    Type N
    Type RCP
    Type RCP

    Yбедиться в том, что приобретаемое соединительное кольцо и CANbus подходит для вашей модели автомобиля

    * Все новые модели светодиодных ламп Philips поставляются с стандартное центральное кольцо.

    Стандартная лампа Ultinon Pro5100

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    Philips Ultinon Pro5100

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

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