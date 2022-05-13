Яркость ламп увеличена на 160 % для лучшей видимости на дороге*
Излучает холодный белый свет с температурой до 5800 К
До 3000 часов использования при высокой производительности
Philips Ultinon Pro5100
Яркий свет, чтобы рассеять темноту
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro5100 обеспечивают кристально чистый передний обзор, не ослепляя при этом других участников дорожного движения. Яркий белый свет в компактной и удобной конструкции. С новыми лампами Philips Ultinon Pro5100 вождение в ночное время станет более безопасным и эффектным.
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro5100 обеспечивают кристально чистый передний обзор, не ослепляя при этом других участников дорожного движения. Яркий белый свет в компактной и удобной конструкции. С новыми лампами Philips Ultinon Pro5100 вождение в ночное время станет более безопасным и эффектным.
* По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп
Основные лампы для освещения дорожного полотна и автомобилей на вашем пути.
Основные лампы для освещения дорожного полотна и автомобилей на вашем пути.
Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.
Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.
2-летняя гарантия на продукт + 1 год расширенной гарантии
2-летняя гарантия на продукт + 1 год расширенной гарантии
Автомобильные светодиодные чипы OEM-уровня
Освещение нужного участка дорожного полотна без ослепления водителей встречных автомобилей
Отводит тепло от важных компонентов светового прибора, обеспечивая его долговечность
Оптимальная геометрия светового луча и отсутствие бликов
Уникальный дизайн с электронными компонентами блока управления внутри корпуса лампы для удобной установки
LUM11258U51X2
LUM11336U51X2
LUM11342U51X2
LUM11972U51X2
LUM11362U51X2
LUM11012U51X2
LUM11005U51X2
LUM11362U51X2
LUM11366U51X2
Разъемы для галогенных ламп различаются почти на каждой модели автомобилей. При замене галогенных ламп на светодиодные вам может потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.
Разъемы для галогенных ламп различаются почти на каждой модели автомобилей. При замене галогенных ламп на светодиодные вам может потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.
* Все новые модели светодиодных ламп Philips поставляются с стандартное центральное кольцо.
Удобные инструменты, помогающие
сделать правильный выбор
Удобные инструменты, помогающие
Изучите ассортимент светодиодных ламп Philips для автомобильных фар и найдите вариант, который подходит для ваших потребностей.
Изучите ассортимент светодиодных ламп Philips для автомобильных фар и найдите вариант, который подходит для ваших потребностей.
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