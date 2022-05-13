Лампы головного освещения Philips Ultinon Pro5100 LED предлагают идеальный обзор дороги, не ослепляя других участников дорожного движения. Более эффективные лампы для автомобильных фар позволят вам раньше замечать опасности на дороге, точнее оценивать расстояние до препятствий и более корректно располагать автомобиль в полосе движения.



* По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп