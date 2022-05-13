Яркость ламп увеличена на 350 % для лучшей видимости на дороге**
Излучает холодный белый свет с температурой до 5800 К
До 5000 часов использования при высокой производительности
Philips Ultinon Pro9100
Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение
Новая линейка Philips Ultinon Pro9100 LED задает новый стандарт качества для светодиодных ламп, превосходя по своим возможностям все имеющиеся аналоги. Уникальная технология чипов Lumileds TopContact LED*, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 350 % более яркий** и белый свет и значительно улучшить видимость.
Новая линейка Philips Ultinon Pro9100 LED задает новый стандарт качества для светодиодных ламп, превосходя по своим возможностям все имеющиеся аналоги. Уникальная технология чипов Lumileds TopContact LED*, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 350 % более яркий** и белый свет и значительно улучшить видимость.
*Светодиодные чипы Lumileds Altilon SMD LED для HL-[≈H1] и HL-[≈H3]
**По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп
Основные лампы для освещения дорожного полотна и автомобилей на вашем пути.
Основные лампы для освещения дорожного полотна и автомобилей на вашем пути.
Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.
Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.
2-летняя гарантия на продукт + 3 года расширенной гарантии
2-летняя гарантия на продукт + 3 года расширенной гарантии
Эксклюзивные светодиодные чипы Lumileds TopContact LED*
Эти уникальные светодиодные чипы OEMуровня обеспечивают оптимальный и стабильноый световой поток, а также идеальную цветовую температуру для лучшей видимости на дорогах
Системы рассеивания тепла AirFlux+, AirBoost и AirCool***
Отводит тепло от важных компонентов светового прибора, обеспечивая его долговечность
Оптимальная геометрия светового луча и отсутствие бликов
Эти лампы с классом защиты IP от попадания пыли и брызг воды также соответствуют стандартам EMI в отношении электромагнитных помех
*Светодиодные чипы Lumileds Altilon SMD LED для HL-[≈H1] и HL-[≈H3]
***Посетите Philips.com/LED-bulbs для получения дополнительной информации о системах охлаждения светодиодных ламп
LUM11258U91X2
LUM11336U91X2
LUM11342U91X2
LUM11972U91X2
LUM11362U91X2
LUM11012U91X2
LUM11005U91X2
LUM11362U91X2
LUM11366U91X2
Разъемы для галогенных ламп различаются почти на каждой модели автомобилей. При замене галогенных ламп на светодиодные вам может потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.
Разъемы для галогенных ламп различаются почти на каждой модели автомобилей. При замене галогенных ламп на светодиодные вам может потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.
* Все новые модели светодиодных ламп Philips поставляются с стандартное центральное кольцо.
Удобные инструменты, помогающие
сделать правильный выбор
Удобные инструменты, помогающие
Изучите ассортимент светодиодных ламп Philips для автомобильных фар и найдите вариант, который подходит для ваших потребностей.
Изучите ассортимент светодиодных ламп Philips для автомобильных фар и найдите вариант, который подходит для ваших потребностей.
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