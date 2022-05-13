Излучает холодный белый свет с температурой до 6000 К
До 2000 часов использования при высокой производительности
Компактная конструкция для совместимости с разными автомобилями*
Philips Ultinon Pro3022
Стильные светодиодные лампы с простой установкой!
Philips Ultinon Pro3022 — это светодиодные лампы нового поколения для автомобильных фар, которые предлагают невероятную эффективность и долговечность по невысокой цене. Они излучают яркий белый свет более холодного оттенка, чем у галогенных ламп.
Эти лампы станут прекрасным вариантом для тех, кто хочет заменить галогенные лампы на светодиодные.
Philips Ultinon Pro3022 — это светодиодные лампы нового поколения для автомобильных фар, которые предлагают невероятную эффективность и долговечность по невысокой цене. Они излучают яркий белый свет более холодного оттенка, чем у галогенных ламп.
*Посмотрите список совместимости ламп, чтобы убедиться в том, что приобретаемое соединительное кольцо и адаптер CANbus подходят для вашей модели автомобиля
Основные лампы для освещения дорожного полотна и автомобилей на вашем пути.
Основные лампы для освещения дорожного полотна и автомобилей на вашем пути.
Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.
Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.
2-летняя гарантия на продукт + 1 год расширенной гарантии
2-летняя гарантия на продукт + 1 год расширенной гарантии
Светодиоды автомобильного класса обеспечивают высокую эффективность и свет максимального качества
Системы рассеивания тепла AirBoost и AirCool**
Стабильная интенсивность света даже при долгих поездках
Системы рассеивания тепла AirBoost и AirCool**
Высокая интенсивность света для освещения дороги перед автомобилем без ослепления других участников дорожного движения
Уникальный дизайн с электронными компонентами блока управления внутри корпуса лампы для удобной установки
** Посетите Philips.com/LED-bulbs, чтобы получить больше информации о системах охлаждения светодиодных ламп
LUM11258U3022X2
LUM11336U3022X2
LUM11342U3022X2
LUM11972U3022X2
LUM11362U3022X2
LUM11012U3022X2
LUM11005U3022X2
LUM11362U3022X2
LUM11366U3022X2
Почти все автомобили оснащены особым разъемом для галогенных ламп. При замене галогенных ламп на светодиодные вам могут потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.
Почти все автомобили оснащены особым разъемом для галогенных ламп. При замене галогенных ламп на светодиодные вам могут потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.
* Все новые модели светодиодных ламп Philips поставляются с стандартное центральное кольцо.
Удобные инструменты, помогающие
сделать правильный выбор
Удобные инструменты, помогающие
Откройте для себя светодиодные лампы Philips для автомобильных фар и узнайте, почему эти светодиодные решения удовлетворят ваши потребности
Откройте для себя светодиодные лампы Philips для автомобильных фар и узнайте, почему эти светодиодные решения удовлетворят ваши потребности
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