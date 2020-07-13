Расширенная гарантия

Благодарим вас за выбор наших автомобильных ламп.

С автомобильным освещением от Philips вы можете сосредоточиться на вождении и больше ни о чем не переживать.

У нас много поводов для гордости: мы являемся ключевыми новаторами в отрасли автомобильного освещения с 1914 года, нас выбирают крупные автопроизводители, но прежде всего мы гордимся качеством и надежностью нашей продукции.

Помимо стандартной гарантии, которая действует на большинство наших автомобильных продуктов, мы предлагаем вам расширенную гарантию на ведущие товары, включая светодиодные и ксеноновые лампы, а также светодиодные инспекционные фонари.

Узнайте больше из информации, приведенной ниже, и зарегистрируйте свою покупку для доступа к этой расширенной гарантии.