Почти все модели автомобилей оснащены разными креплениями для галогенных ламп. При замене галогенных ламп на светодиодные вам может потребоваться соединительное кольцо, которое зафиксирует светодиодные лампы внутри фары. Все лампы Philips HL [≈H7] поставляются с центральным кольцом типа A. Если вам требуется соединительное кольцо другого типа, его можно найти в списке совместимости светодиодных ламп.
Посмотрите список совместимости светодиодных ламп, чтобы убедиться в том, что приобретаемое соединительное кольцо подходит для вашей модели автомобиля!
Свяжитесь с нашим сервисным центром, авторизованным дистрибьютором или розничным оператором, чтобы приобрести соединительные кольца для светодиодных ламп Philips уже сегодня!