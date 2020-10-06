Лампы Philips X-tremeVision Pro150 обладают высокой яркостью и непревзойденной долговечностью, благодаря чему обеспечивают превосходный обзор и дополнительную безопасность на дорогах.
Оцените эффективность ламп X-tremeVision Pro150
Лампы Philips X-tremeVision Pro150 обладают высокой яркостью и непревзойденной долговечностью, благодаря чему обеспечивают превосходный обзор и дополнительную безопасность на дорогах.
Оцените эффективность ламп X-tremeVision Pro150
Яркость ламп увеличена на 150 % для лучшей видимости на дороге*
*По сравнению с минимальным стандартом. Применимо к лампам головного освещения.
До 450 часов использования при высокой производительности**
**Срок службы и цветовая температура различаются в зависимости от типа; указано значение для H7.
Дальность светового луча увеличена на 70 м***
***При сравнении с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля. Указано значение для ламп H4 и H7.
|
|
Стандарт H7
|
H7 X-tremeVision Pro150
|
Качество лампы
|
Стандартное стекло
|
Кварцевое стекло
|
Яркость*
|
Стандартная лампа
|
До +150 %*
|
Длина луча**
|
Стандартная лампа
|
+70 м
|
Цветовая температура
|
Теплый белый свет
|
Холодный белый свет
|
Одобрено ECE
|
Да
|
Да
*По сравнению с минимальным стандартом.
** При сравнении с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.
Исследования, разработки и отточенный производственный процесс — вот что стоит за технологическими инновациями. Элементы технологического прогресса объединяются воедино и позволяют создавать яркую, стильную и долговечную новую продукцию.
Сейчас наши лампы выбирают более 100 производителей автомобилей, и они устанавливаются в более чем треть автомобилей по всему миру. Ведь наше качество и инновации имеют значение.
Потрясающие характеристики светового луча лампы для автомобильных фар Philips X-tremeVision Pro150 позволяют раньше распознавать угрозу и сохранять полный контроль над ситуацией на дороге, в каких бы условиях вы ни вели свой автомобиль.
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