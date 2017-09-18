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  • Насладитесь прекрасным вкусом капучино Насладитесь прекрасным вкусом капучино Насладитесь прекрасным вкусом капучино

    Средство для очистки молочной системы кофемашины

    CA6705/10

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Насладитесь прекрасным вкусом капучино

    Средство для очистки молочной системы Philips поддерживает чистоту кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц.

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    Средство для очистки молочной системы кофемашины

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    Насладитесь прекрасным вкусом капучино

    Сохраняйте контуры подачи молока в безупречной чистоте

    • Подходит для очистки молочных систем
    • 6 порций для ежемесячного применения
    • Продлевает срок службы кофемашины
    • Насладитесь прекрасным вкусом кофе
    Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

    Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

    Средство для очистки контуров подачи молока позволяет тщательно удалить остатки молока, которые могут влиять на вкус напитка.

    Предотвращает засорение каналов подачи молока

    Предотвращает засорение каналов подачи молока

    Предотвращает засорение каналов подачи молока

    Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока

    Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока

    Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока.

    Используйте только расходные материалы Philips

    Используйте только расходные материалы Philips

    Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте расходные материалы производства исключительно компании Philips.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Аксессуары
      Основной материал
      Жидкость
      Сертификации
      Да

    • Технические характеристики

      Кол-во в упаковке
      6x2 г

    • Совместимость

      Кофемашины
      Серия 800, серия 1200, серия 2200, серия 3200, серия 4300, серия 4400, серия 5400, серия 5500, GranAroma

    • Вес и габариты

      Длина упаковки
      7,50 см
      Ширина упаковки
      1,50 см
      Высота упаковки
      13,60 см

    • Срок службы

      Упаковка
      70 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      >75 % переработанной бумаги
      Дата окончания срока действия
      3 года хранения

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Германия

    Badge-D2C

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