CA6705/10
Насладитесь прекрасным вкусом капучино
Средство для очистки молочной системы Philips поддерживает чистоту кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц.Узнать обо всех преимуществах
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Средство для очистки контуров подачи молока позволяет тщательно удалить остатки молока, которые могут влиять на вкус напитка.
Предотвращает засорение каналов подачи молока
Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока.
Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте расходные материалы производства исключительно компании Philips.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Вес и габариты
Срок службы
Страна происхождения
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