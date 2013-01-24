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Средство для очистки молочной системы кофемашины

CA6705/10
Общая оценка / 5
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    Средство для очистки молочной системы кофемашины

    CA6705/10
    Общая оценка / 5

    Насладитесь прекрасным вкусом капучино

    Средство для очистки молочной системы Philips поддерживает чистоту кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах

    Средство для очистки молочной системы кофемашины

    Насладитесь прекрасным вкусом капучино

    Средство для очистки молочной системы Philips поддерживает чистоту кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах

    Насладитесь прекрасным вкусом капучино

    Средство для очистки молочной системы Philips поддерживает чистоту кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах

    Средство для очистки молочной системы кофемашины

    Насладитесь прекрасным вкусом капучино

    Средство для очистки молочной системы Philips поддерживает чистоту кофемашины и капучинатора. Оно эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах

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      Насладитесь прекрасным вкусом капучино

      Сохраняйте контуры подачи молока в безупречной чистоте

      • Подходит для очистки молочных систем
      • 6 порций для ежемесячного применения
      • Продлевает срок службы кофемашины
      Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

      Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

      Средство для очистки контуров подачи молока позволяет тщательно удалить остатки молока, которые могут влиять на вкус напитка.

      Предотвращает засорение каналов подачи молока

      Предотвращает засорение каналов подачи молока

      Предотвращает засорение каналов подачи молока

      Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока

      Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока

      Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока.

      Используйте только расходные материалы Philips

      Используйте только расходные материалы Philips

      Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Германия

      • Технические характеристики

        В комплекте
        6 пакетиков средства для очистки контуров подачи молока

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        0,1  кг
        Количество
        6 таблеток по 1,6 г

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