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Средство для очистки от накипи

CA6700/10
Общая оценка / 5
  • Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
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    Средство для очистки от накипи

    CA6700/10
    Общая оценка / 5

    Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

    Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах

    Средство для очистки от накипи

    Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

    Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах

    Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

    Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах

    Средство для очистки от накипи

    Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

    Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах

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      Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

      • Жидкость, 250 мл
      • 1 порция для 1 цикла очистки
      • Продлевает срок службы кофемашины
      • Удаляет накипь
      Тщательная очистка от накипи для долгого срока службы кофемашины

      Тщательная очистка от накипи для долгого срока службы кофемашины

      Средство для очистки от накипи Philips промывает все контуры подачи воды в кофемашине.

      Защищает систему от накопления известкового налета

      Защищает систему от накопления известкового налета

      В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.

      Средство для удаления накипи, одобренное Philips

      Средство для удаления накипи, одобренное Philips

      Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи кофемашин Philips гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.

      Всегда насыщенный вкус кофе

      Всегда насыщенный вкус кофе

      Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

      Гарантия идеальной температуры кофе для превосходного вкуса

      Гарантия идеальной температуры кофе для превосходного вкуса

      Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.

      Используйте только расходные материалы Philips

      Используйте только расходные материалы Philips

      Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Германия

      • Технические характеристики

        В комплекте
        1 бутылка 250 мл для проведения одного цикла очистки от накипи

      • Вес и габариты

        Количество
        250 мл средства для удаления накипи

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