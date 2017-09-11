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  • Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

    Средство для очистки от накипи

    CA6700/10

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    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

    Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины.

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    Средство для очистки от накипи

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    Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

    • Жидкость, 250 мл
    • 1 порция для 1 цикла очистки
    • Продлевает срок службы кофемашины
    • Удаляет накипь
    Тщательная очистка от накипи для долгого срока службы кофемашины

    Тщательная очистка от накипи для долгого срока службы кофемашины

    Средство для очистки от накипи Philips промывает все контуры подачи воды в кофемашине.

    Защищает систему от накопления известкового налета

    Защищает систему от накопления известкового налета

    В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.

    Средство для удаления накипи, одобренное Philips

    Средство для удаления накипи, одобренное Philips

    Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи кофемашин Philips гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.

    Всегда насыщенный вкус кофе

    Всегда насыщенный вкус кофе

    Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

    Гарантия идеальной температуры кофе для превосходного вкуса

    Гарантия идеальной температуры кофе для превосходного вкуса

    Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.

    Используйте только расходные материалы Philips

    Используйте только расходные материалы Philips

    Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте расходные материалы производства исключительно компании Philips.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Аксессуары
      Основной материал
      Жидкость
      Сертификации
      Да

    • Технические характеристики

      Кол-во в упаковке
      1

    • Совместимость

      Кофемашины
      Серия 800, серия 1200, серия 2200, серия 3200, серия 4300, серия 4400, серия 5400, серия 5500, GranAroma, Xelsis, полуавтоматические

    • Вес и габариты

      Длина упаковки
      4,00 см
      Ширина упаковки
      6,60 см
      Высота упаковки
      16,90 см

    • Срок службы

      Упаковка
      70 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      >75 % переработанной бумаги
      Дата окончания срока действия
      2 года хранения с даты производства

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Германия

    Badge-D2C

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