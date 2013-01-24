Ключевые слова для поиска
Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах
Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах
Средство для очистки от накипи Philips промывает все контуры подачи воды в кофемашине.
В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.
Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи кофемашин Philips гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.
Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.
Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.
Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.
Страна изготовления
Технические характеристики
Вес и габариты