CA6700/10
Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины
Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины.Узнать обо всех преимуществах
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Средство для очистки от накипи Philips промывает все контуры подачи воды в кофемашине.
В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.
Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи кофемашин Philips гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.
Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.
Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.
Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте расходные материалы производства исключительно компании Philips.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Вес и габариты
Срок службы
Страна происхождения
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