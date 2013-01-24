Удаляйте накипь и продлите срок службы кофемашины

Очистка кофемашины от накипи необходима для оптимальной работы устройства, а также для обеспечения превосходного вкуса кофе в любое время. Это средство для очистки от накипи удалит её из кофемашины. Узнать обо всех преимуществах