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  • Насладитесь прекрасным вкусом кофе Насладитесь прекрасным вкусом кофе Насладитесь прекрасным вкусом кофе

    Средство для очистки от кофейных масел для кофемашин

    CA6704/10

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Насладитесь прекрасным вкусом кофе

    Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Средства для очистки от кофейных масел помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе.

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    Средство для очистки от кофейных масел для кофемашин

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    Насладитесь прекрасным вкусом кофе

    Поддерживайте чистоту варочной группы кофемашины

    • Таблетки, по 1,6 г
    • 6 порций для ежемесячного применения
    • Продлевает срок службы кофемашины
    • Насладитесь прекрасным вкусом кофе
    Всегда насыщенный вкус кофе

    Всегда насыщенный вкус кофе

    Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

    Защищает эспрессо-кофемашину от налета и засоров

    Защищает эспрессо-кофемашину от налета и засоров

    Наши таблетки для удаления масляного налета устраняют весь масляный налет от кофе, чтобы ваша эспрессо-кофемашина всегда работала эффективно. Рекомендуем выполнять эту процедуру не реже раза в месяц.

    Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

    Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

    Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и раскройте весь ее потенциал. Для стабильно высокой эффективности выполняйте очистку прибора каждый месяц или после 500 чашек кофе

    Используйте только расходные материалы Philips

    Используйте только расходные материалы Philips

    Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте расходные материалы производства исключительно компании Philips.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Аксессуары
      Основной материал
      Планшеты
      Сертификации
      Да

    • Технические характеристики

      Кол-во в упаковке
      6x1,6 г

    • Совместимость

      Кофемашины
      Серия 800, серия 1200, серия 2200, серия 3200, серия 4300, серия 4400, серия 5400, серия 5500, GranAroma, Xelsis, полуавтоматические

    • Вес и габариты

      Длина упаковки
      13,8 см
      Ширина упаковки
      1,2 см
      Высота упаковки
      6,4 см

    • Срок службы

      Упаковка
      70 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      >75 % переработанной бумаги
      Дата окончания срока действия
      3 года хранения

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Германия

    Badge-D2C

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