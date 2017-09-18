CA6704/10
Насладитесь прекрасным вкусом кофе
Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Средства для очистки от кофейных масел помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.
Наши таблетки для удаления масляного налета устраняют весь масляный налет от кофе, чтобы ваша эспрессо-кофемашина всегда работала эффективно. Рекомендуем выполнять эту процедуру не реже раза в месяц.
Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и раскройте весь ее потенциал. Для стабильно высокой эффективности выполняйте очистку прибора каждый месяц или после 500 чашек кофе
Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте расходные материалы производства исключительно компании Philips.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Вес и габариты
Срок службы
Страна происхождения
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