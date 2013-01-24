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Насладитесь прекрасным вкусом кофе
Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Средства для очистки от кофейных масел помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насладитесь прекрасным вкусом кофе
Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Средства для очистки от кофейных масел помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Узнать обо всех преимуществах
Насладитесь прекрасным вкусом кофе
Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Средства для очистки от кофейных масел помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насладитесь прекрасным вкусом кофе
Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Средства для очистки от кофейных масел помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Узнать обо всех преимуществах
Регулярное обслуживание кофемашины Philips и Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.
Таблетки для удаления кофейного масляного налета помогают удалить масляные следы от кофе и поддерживать эффективность работы кофемашины для приготовления превосходного кофе. Процедуру очистки рекомендуется выполнять не реже одного раза в месяц.
Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и используйте весь ее потенциал. Чтобы со временем качество работы оставалось на прежнем уровне, выполняйте очистку прибора каждый месяц или после приготовления 500 чашек кофе.
Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.
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