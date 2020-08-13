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Добро пожаловать!
Все необходимое
для вашей новой
бритвы Philips S7000

Бритва, которая адаптируется под ваши потребности.

С технологией SkinIQ каждый сеанс бритья будет особенным.
Бритва Philips S7000 во время использования
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Приложение GroomTribe
Приложение GroomTribe
Приложение GroomTribe
Гарантия
Расширенная гарантия
1 год
Расширенная гарантия
1 год
Ответы на часто задаваемые вопросы
Поиск и устранение неисправностей
Поиск и устранение неисправностей
Сменные детали
Сменные детали
Сменные детали
Руководства
Руководства и поддержка
Руководства и поддержка
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Приложение GroomTribe
Расширенная гарантия
1 год
Поиск и устранение неисправностей
Сменные детали
Руководства и поддержка

Брейтесь так, как вам кажется правильным,

используя самые важные
функции вашей бритвы

Брейтесь так, как вам кажется правильным,

используя самые важные
функции вашей бритвы

Начало работы

Знакомство с интерфейсом бритвы

  • Требуется очистка

    Знакомство с интерфейсом бритвы

    Требуется очистка

    Бритва показывает, когда необходимо выполнить ее очистку.
    Больше об очистке
  • SkinIQ

    Знакомство с интерфейсом бритвы

    SkinIQ включена

    Интеллектуальная технология SkinIQ распознает густоту волос и движения бритвы, после чего автоматически регулирует параметры устройства.
  • Датчик управления движением

    Знакомство с интерфейсом бритвы

    Датчик управления движением

    Ваша бритва оснащена датчиком управления движением. Во время бритья эта функция распознает ваши движения и отправляет отчет о правильности техники бритья. Это помогает бриться эффективнее за меньшее количество движений.
    Больше об особенностях
  • Рекомендации в режиме реального времени

    Знакомство с интерфейсом бритвы

    Подключение к приложению GroomTribe

    С приложением GroomTribe вы сможете получать полезную информацию о технике бритья, статистику и индивидуальные советы по эффективному бритью.
    Больше об особенностях
  • Дорожная блокировка

    Знакомство с интерфейсом бритвы

    Дорожная блокировка включена

    Дорожная блокировка предназначена для хранения устройства в поездках. Она необходима для того, чтобы бритва не включилась в багажной сумке. Для включения/отключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
    Зарядка S7000

    Начало работы

    Зарядка
    бритвы S7000

    Полный цикл зарядки составляет 1 час
    Быстрая зарядка за 5 минут для 1 полного сеанса бритья
    60 минут использования без подзарядки
    Quick Clean Pod

    Начало работы

    Quick Clean Pod

    Значок галочки
    Самая компактная станция очистки в мире.
    Значок галочки
    Стильная, мощная и незаметная.
    Значок галочки
    Глубокая очистка S7000 всего за 1 минуту.
    Больше о Quick Clean Pod
    Очистка проточной водой

    Узнайте больше о способах добиться
    наиболее эффективного бритья

    Узнайте больше о способах добиться
    наиболее эффективного бритья

    Еще статьи
    GroomTribe

    Приложение GroomTribe

    Значок галочки
    Отточите свою технику бритья с советами в режиме реального времени.
    Значок галочки
    Найдите индивидуальные советы и рекомендации по бритью.
    Значок галочки
    Найдите новый образ с бородой и следуйте советам, чтобы добиться желаемого.
    Загрузите приложение здесь
    App store
    Магазин Google Play

    Зарегистрируйте бритву S7000 и получите дополнительный год гарантии бесплатно

    Плюсы
    Гарантия 2 + 1
    Идеи
    Вдохновение и рекомендации
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    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Сменные детали

    Поддерживайте бритву
    S7000 в оптимальном состоянии

     

    Наши картриджи для очистки предназначены для использования с НОВОЙ станцией Quick Clean Pod и обеспечивают до 10 раз* более гигиеничную, эффективную и тщательную очистку по сравнению с мытьем под проточной водой.

    *чистящая жидкость в сравнении с водой в картридже
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    Картриджи для очистки
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    Сменные детали

    Руководства