Подключайте телевизор к совместимым саундбарам и АС по всему дому. Наслаждайтесь потрясающим качеством звука во всех комнатах с идеальной синхронизацией.
Распакуйте устройства. Подключите через Wi-Fi. Управляйте системой с мобильного устройства без проводов и лишних забот.
Распакуйте устройства. Подключите через Wi-Fi. Управляйте системой с мобильного устройства без проводов и лишних забот.
Саундбар с Dolby Atmos поможет превратить обычную трансляцию в невероятное зрелище. Оцените объемный звук и высокую детализацию звучания.
Саундбар с Dolby Atmos поможет превратить обычную трансляцию в невероятное зрелище. Оцените объемный звук и высокую детализацию звучания.
Располагайте беспроводные АС где угодно и наслаждайтесь звуком с идеальной синхронизацией. Светодиодная подсветка дополнит Ambilight и создаст эффект сияния в комнате.
Располагайте беспроводные АС где угодно и наслаждайтесь звуком с идеальной синхронизацией. Светодиодная подсветка дополнит Ambilight и создаст эффект сияния в комнате.
Наслаждайтесь контентом, не отвлекая других. Подключите совместимые наушники и смотрите в свое удовольствие.
Наслаждайтесь контентом, не отвлекая других. Подключите совместимые наушники и смотрите в свое удовольствие.
Легко транслируйте фотографии, музыку и многое другое напрямую с мобильного устройства на Philips Smart TV.
Легко транслируйте фотографии, музыку и многое другое напрямую с мобильного устройства на Philips Smart TV.
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