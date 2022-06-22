Ключевые слова для поиска

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    Домашние аудиосистемы — это просто

    Домашние аудиосистемы —
    это просто

    Распакуйте. Подключите. Наслаждайтесь.

    Откройте для себя DTS Play-Fi®
    Полная синхронизация по всему дому

    Полная синхронизация по всему дому


    Подключайте телевизор к совместимым саундбарам и АС по всему дому. Наслаждайтесь потрясающим качеством звука во всех комнатах с идеальной синхронизацией.

    Телевизор Philips с DTS Play-Fi

    Распакуйте. Подключите. Наслаждайтесь.

     

    Распакуйте устройства. Подключите через Wi-Fi. Управляйте системой с мобильного устройства без проводов и лишних забот.

     

    Звук как в кинотеатре

    Звук как в кинотеатре

     

    Саундбар с Dolby Atmos поможет превратить обычную трансляцию в невероятное зрелище. Оцените объемный звук и высокую детализацию звучания.

    Без проводов и ограничений

    Без проводов. Без ограничений.

     

    Располагайте беспроводные АС где угодно и наслаждайтесь звуком с идеальной синхронизацией. Светодиодная подсветка дополнит Ambilight и создаст эффект сияния в комнате.

    Загрузить приложение Play-Fi

    Загрузите приложение


    Ведите трансляции прямо с телефона или подключайте телевизор к АС в любой комнате. Нужно уйти на кухню?
    Не проблема, вы все еще будете оставаться в курсе происходящих на экране событий.

    Загрузить Play-Fi для Android

    Google Play

    Загрузить Play-Fi для iOS

    App Store

    Личные трансляции контента

    Транслируете контент лично?

     

    Наслаждайтесь контентом, не отвлекая других. Подключите совместимые наушники и смотрите в свое удовольствие.

    Поддержка Chromecast

    Chromecast

     

    Легко транслируйте фотографии, музыку и многое другое напрямую с мобильного устройства на Philips Smart TV.

    Philips Smart TV со встроенным Chromecast

    Наши лучшие продукты для беспроводной домашней аудиосистемы

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    You are about to visit the Philips USA website.

    Я понимаю

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